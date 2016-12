Autoriza Cabildo al PT Fraccionamiento Irregular

Zitácuaro.- Por mayoría de votos del cabildo, el Ayuntamiento decidió autorizar un fraccionamiento irregular que el Partido del Trabajo cuyo aval habían negado las dos administraciones municipales pasadas, al considerar que su construcción dañaba el medio ambiente.

El asentamiento buscó que la presidencia legalizara su existencia, a través de una organización llamada Frente Popular la Estrella. Tanto en la administración de Antonio Ixtláhuac Orihuela, como en la de Juan Carlos Campos Ponce se negó el permiso.

Inclusive, la presente administración negó en una ocasión, en el mes de junio de este año, autorizar el fraccionamiento. Para evitar polémica, “congeló” la solicitud, al mandarla “a comisiones”, sin fecha para reevaluarla.

En su momento, la regidora perredista, Teresa Ruiz Valencia, dijo que la solicitud del asentamiento no se podía aprobar, porque había dificultades para dotarle de agua a la gente que establecería sus viviendas ahí.

Además, los habitantes de Nicolás Romero, tenencia en donde se asienta el fraccionamiento, se negaban a dotarles del agua que suministran a sus propias viviendas y la gente era “muy celosa” de su recurso hídrico.

En ese entonces, Ruiz Valencia recalcó: “Para mí, esto del agua es el primer impedimento. No obstante, dijo que en su momento se analizará este tema, porque aún no se ha turnado a su comisión para elaborar el correspondiente dictamen”.

Pero, sorpresivamente, el pasado 30 de septiembre la petición fue “descongelada” y aprobada por mayoría del cabildo.

En un documento expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la administración municipal, el día dos de diciembre del presente año, señala que la autorización ya está aprobada.

Señala, como base, que el predio se ubica fuera del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de la Población y que el cambio de uso de suelo fue autorizado por mayoría de votos, en la sesión de cabildo del 30 de septiembre de 2016.

Dicho documento refiere que con fecha tres de febrero, se pidió la licencia de uso de suelo para el predio El Corral, ubicado en la localidad El Campamento, cuarta manzana de la tenencia de Nicolás Romero.

Agrega que el predio cuenta con una superficie de 207 mil 844 metros cuadrados, donde se pretende el desarrollo de un fraccionamiento habitacional de tipo campestre. El dictamen dice:

“Tomando como base el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de la Población de Zitácuaro (…) se ubica a este predio fuera del área de aplicación del Plan referido y el acuerdo de cabildo número 108, de fecha 30 de septiembre del 2016, por mayoría de votos el Ayuntamiento autorizó el cambio de uso de suelo para (…) un fraccionamiento habitacional…”.

