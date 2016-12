Reflexión Navideña

Por M. en D. Joaquín R. Benítez V.*La fiestas decembrinas o navideñas, llevan inmersas los sentimientos de amor, felicidad, fraternidad, jubilo y caridad, siendo esta última la que deseo abordar en esta colaboración; La Real Academia Española, ha definido el vocablo caridad de las maneras siguientes: “En la religión cristiana, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos.// Virtud cristiana opuesta a la envidia y a la animadversión.// Limosna que se da, o auxilio que se presta a los necesitados.// Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno”.

En ese contexto, Aldo Lavagnini, “…difícilmente caridad y beneficencia llegan a ser verdaderamente caritativas y benéficas, por cuanto proceden del error, más bien que de la verdad, y así contribuyen muchas veces a reforzar y hacer estático o crónico el mal que quieren eliminar, reforzando su raíz…”.

El argumento esgrimido por el autor referido, toca un punto medular, la práctica de la caridad no elimina el problema de fondo, es decir, la situación o circunstancia que origina que un tercero sea beneficiario de la caridad, verbigracia, los programas gubernamentales, como “sin hambre” o “prospera”, ayudan a mitigar la pobreza que existe en el país, pero tampoco solucionan el problema toral, que es la falta de oportunidades para que cientos de mexicanos y sus familias puedan vivir dignamente y no tengan que depender, generación tras generación, de las dádivas gubernamentales.

Como se ha dicho, la caridad no sólo es sinónimo de limosna o ayuda económica, sino también de la actitud solidaria con los problemas o sufrimientos ajenos, es allí donde deseo centrar el argumento del presente, al formular la pregunta siguiente ¿hemos cumplido con el mandato de caridad para con nuestros hermanos y la sociedad?

No se trata de volvernos consejeros universales del sufrimiento humano, pero sí en dejar huellas positivas al ayudar espiritualmente a nuestros principales círculos sociales: la familia, nuestra pareja, las amistades, compañeros de trabajo o escolares; la caridad espiritual es la más difícil de prodigar pero también de solicitar, pues el hombre se ha convertido en un ser ensimismado y aislado, poco a poco la interrelación personal se ha ido limitando al monitor de computadora y televisión, o a la pantalla del celular.

“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”, reza en el evangelio de San Mateo, con lo cual queda de manifiesto que la caridad no sólo debe ser pecuniaria sino también aquella que alivie y de paz al espíritu, y es esta última, la que en fecha decembrinas y todos el año, debemos de prodigar de manera abierta y general; la económica hay que hacerla de manera secreta y sin esperar el reconocimiento o el aplauso de los demás.

Pero se debe tener cuidado con la caridad como actitud solidaria, ya que la palabra es más cortante que la espada de acero, por eso debemos escoger con cuidado lo que se va a decir, pues podemos quedar presos de nuestras propios discursos, así que, al dar una caridad de este tipo, debemos hacerlo con suma responsabilidad y con el verdadero objetivo de ayudar a que el beneficiario elimine su problema de origen. No podemos enseñarle a que lo hago, pero sí orientarlo para que, de propia iniciativa lo erradique.

¿Es la caridad la virtud que nos abrirá la entrada a los cielos? Quizá no, pero sí es una cualidad humana que se ha ido perdiendo, pues quienes la practican son movidos más por la vanidad, que por la piedad; pero no como el resultado consciente de querer ser virtuoso y ayudar a quienes más lo necesitan de una forma completa y eficaz; ¿utópico? Probablemente, pero no imposible, pues está en cada uno de nosotros conducirnos adecuadamente dentro del camino de esta virtud.

_______________________

Comentarios y sugerencias en jbenitezv_nos@hotmail.com

Comments

comentarios