No se Concluirá Este año la Obra de Avenida Revolución

Zitácuaro.- La obra de modernización de avenida Revolución en el tramo que se encuentra en ejecución, no tiene para cuando concluir. Pero es evidente que no será este año, a pesar del compromiso terminar al día 15 de diciembre, apenas está por terminarse la construcción de registros.

A la fecha sólo algunos tramos de la cinta de rodamiento han sido pavimentados. Y este 20 de diciembre, en los entronques con Hidalgo oriente apenas iniciaba la excavación para la realización de registros, mientras que, en los cruces de las calles con la principal vía de la ciudad, aun no se pavimenta.

Según comentarios de los mismos trabajadores, el tramo que se encuentra en obra, que va de Ocampo a Moctezuma, sería terminado hasta el próximo año, ya que dijeron sólo les quedan cuatro días de labores, y partir del día 24 de diciembre consideraron serán de descanso.

Añadieron que aún no les avisan cuándo ni cuántos días van a descansar, pero suponen será una semana, por lo que la obra se retomaría hasta el próximo año. Los trabajadores explicaron que, a pesar de ser tardada la excavación y construcción de registros, esta parte se terminará en esta misma semana.

Pero señalaron que, aunque la construcción de las banquetas sea un proceso fácil y rápido, creen que no se alcanzarán a hacer antes del periodo de asueto, por lo que la duración de la obra de modernización primera etapa en un solo sentido alcanzaría los cuatro meses.

Aunque el banderazo de arranque se dio el 11 de agosto, los primeros trabajos se vieron hasta el 17 de septiembre, es decir cinco semanas después, y ya con la inconformidad de vecinos y comerciantes que suponían afectaciones en sus negocios con bajas ventas durante la presente temporada.

En la reunión sostenida el pasado primero de diciembre, el presidente municipal, Carlos Herrera Tello, y la empresa constructora, acordaron con un grupo de comerciantes que la pavimentación con concreto hidráulico estaría concluida al día 15 de diciembre; mientras que al 31 deberían estar las banquetas en firme.

