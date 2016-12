Se Termina un año Decepcionante Para los Michoacanos

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Se termina un año que los michoacanos comenzamos esperanzados por el “Nuevo Comienzo” que tendría nuestra entidad, con los nuevos gobiernos estatal y municipales y que, en retrospectiva, no nos deja un buen sabor de boca. Existe la sensación de que nos quedaron a deber… Y mucho.

Una de las principales deudas, en Zitácuaro, se da en materia de seguridad. Si bien es cierto que la brutalidad y el miedo provocado por los grupos del crimen organizado no han vuelto a aparecer con la fuerza que tuvieron en el pasado, también lo es que la delincuencia aún es un dolor de cabeza para los ciudadanos.

Zonas como la Tierra Caliente han vuelto al retroceso que implica el dominio de los cárteles, que se pelean las “plazas” para volver a imponer su ley. Zitácuaro no es el caso, aunque ha habido brotes aislados, como la ejecución de dos personas en el restaurant El Rey del Pollo, que tanto miedo causó.

Se puede decir que no hay “crimen organizado” que cobre cuotas. Pero sí está la delincuencia común que, aunque “desorganizada” ha hecho del robo su principal fuente de ingreso. Y, en este sentido, las corporaciones policíacas se han visto rebasadas.

Inclusive, las quejas son por la extorsión que corporaciones policíacas realizan a ciudadanos a quienes les ponen el ojo. Tanto policías municipales, como ministeriales, han sido señalados por pedir dinero a la gente, sin que se haga nada para remediarlo.

La seguridad, han dicho el alcalde Carlos Herrera Tello y el gobernador Silvano Aureoles Conejo, es la prioridad. En Zitácuaro se han hecho inversiones en el equipamiento y la contratación de nuevos elementos policíacos.

Pero el dinero no ha servido para romper la dinámica de elementos maleados que ven en la placa una licencia para maltratar ciudadanos y sacarles dinero. Por más que se ha preparado a los agentes, no se les ha podido cambiar de mentalidad.

Un ejemplo claro se dio este martes, afuera de la propia Presidencia Municipal. Una elemento policíaca mujer caminaba por el lugar, cuando vio a un sujeto que vendía cuetes en una carretilla.

A la uniformada le gustaron unos y agarró un puño. No los pagó, sólo le dijo al comerciante: “Te voy a robar unos de estos”. Y se fue, tan campante, sin pagar nada. El vendedor no le dijo nada, por temor a tener problemas, porque sabe que esta mercancía no se vende legalmente.

Pero, ¿eso es lo que les enseñan a los policías en sus cursos? ¿A robar? Porque eso fue, precisamente, lo que la mujer uniformada hizo.

Han pasado por la Dirección de Seguridad Pública varios titulares y ninguno ha dado los resultados que la ciudadanía espera. Y sí, queremos que se cumpla la promesa de que Zitácuaro una ciudad tranquila y segura, como en el pasado que tanto extrañamos…

El municipio ha recibido, este año, una importante inversión en obras. No podemos negar que, después de tanto olvido, finalmente el gobierno federal, el estatal y el municipal se coordinaron para “bajar” recursos.

Se han hecho trabajos que se necesitaban, como reparar la carretera a Aputzio de Juárez y completar el tramo que faltaba para conectar a Zitácuaro con la autopista al Estado de México. Además, se ha anunciado que finalmente se construirá el hospital del Seguro Social, para lo cual el Ayuntamiento invirtió 20 millones en comprar un terreno.

Pero la ciudadanía ha visto mal que muchas de las numerosas y millonarias obras que se han iniciado este año no hayan sido consultadas; que se atienda algunas áreas que se consideran no tan prioritarias y que se haya descuidado lo más urgente.

Ningún peso se destinó para el nuevo panteón, que urge. Ni para el relleno sanitario, porque la basura ha desbordado el actual tiradero y nuevamente amenaza con contaminar una amplia zona del sur del municipio.

El argumento de muchas de estas obras no consensadas con la sociedad han sido hechas con recursos que ya vienen “etiquetados” y que no pueden destinarse más que para lo que se marca en los convenios con el estado y la federación.

De otra forma, ha señalado el alcalde Carlos Herrera Tello, el dinero sería retirado y que mejor se aprovecha para invertirse en lo que se ha autorizado. Lo cierto es que al presidente su equipo de trabajo, especialmente en la Dirección de Obras, le ha quedado mal.

Todo parece indicar que no había capacidad para la cantidad de trabajo que se inició. Y, precisamente, aunque se supervisa algunos trabajos, se descuida otros; hay versiones, al interior de la propia dependencia, de que algunas obras no son de la calidad requerida y que se terminan sin que se ejecuten adecuadamente.

La polémica la generó la modernización de la avenida Revolución, obra a la que la mayoría de la población de Zitácuaro no se opone. Por el contrario, ven con buenos ojos que la principal vía de la ciudad se rehabilite.

Sin embargo, la falta de un proyecto integral y la negligencia de la compañía ha complicado las cosas. Lo último fue que hicieron quedar mal al alcalde cuando se comprometió con los ciudadanos de que los trabajos terminarían el 15 de diciembre.

A estas alturas, 5 días después de la fecha fatal, no hay para cuando. No se ve que la empresa constructora tenga ninguna prisa, ni parecen importarle las molestias que causa a los peatones y automovilistas. El presidente dijo que se le aplicarían multas y esperemos que eso se haga efectivo y no se queden sólo en promesas.

La mayoría de las obras grandes no se concluirán en lo poco que resta del año, quedarán muchos pendientes a los que el próximo 2017 se les tendrá que dar seguimiento. Pero lo malo es que el panorama no se ve prometedor.

Ello, porque la crisis económica que azota el país ha obligado a recortar presupuestos en la federación y el estado. Zitácuaro, obviamente, recibirá menos dinero, lo que se resentirá más porque el número de obras a ejecutar será mucho menor.

De entrada, el presupuesto municipal aprobado es de 470 millones. Sólo 164 millones se destinarán a obras. Esto, si no hay algunos recortes más que castiguen esta suma. En las crisis, los presupuestos que se reducen no son los de nóminas ni servicios, sino los de programas sociales y obras.

Por ejemplo, en el presupuesto municipal del 2017 vemos con preocupación que a Desarrollo Rural se le destinan sólo 9.5 millones de pesos. Esta cantidad es insuficiente para echar impulsar el campo que el propio alcalde ha dicho que será su prioridad, para crear empleos. Lo mínimo que se necesitaría serán 15 millones.

Asimismo, Fomento Económico, la dependencia que se supone que crea políticas para impulsar la creación de fuentes de empleo y apoyo a empresarios, sólo tendrá 2 millones de pesos; es decir, nada. Y, mientras, los salarios de toda la burocracia municipal consumirán 200 millones de pesos…

En el estado, la situación no es mejor. De forma repentina, tan sólo por el incremento mínimo a las tasas de interés, la deuda de la entidad creció 400 millones de pesos para el próximo año. A esto se destinará el impuesto a la nómina, en lugar de destinarlos a crear fuentes de empleo.

Se termina el año con dependencias estatales cerradas, porque no se les han pagado sueldos y aguinaldos a los empleados del ejecutivo estatal. Los maestros van a protestar también para exigir pagos. Por cierto, la lucha magisterial aún es un cáncer que afecta el aprovechamiento escolar.

El 2017 se inicia con menos optimismo, con más amenazas en el firmamento y con la consigna de que habrá que apretarse el cinturón, porque las cosas, más que mejorar, van a empeorar. Así que, sí, hay que estar preparados y vigilar que lo poco que hay llegue a su destino…

Será esta la última edición de Primer Plano del 2016. Tomaremos una pausa más obligada que merecida. Esperamos su comprensión y ojalá nos acompañe nuevamente el próximo año, a partir del 7 de enero. Cualquier noticia importante en estos días la compartiremos desde nuestra página www.primerplanoweb.com.mx.

