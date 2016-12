Revelan la Manera Ostentosa de Vivir del Exgobernador Javier Duarte

México.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quién derrochó dinero en fiestas privadas, centros comerciales o para asistir al cine o espectáculos.

El ex mandatario tenía una impresionante hacienda de 60 mil metros cuadrados con canchas de tenis y una de futbol. Jacuzzi, tirolesa, obras de arte de destacados autores entre pinturas y esculturas.

Los guaruras de Javier Durarte hicieron algunas relevaciones de la manera de vivir del ex gobernador. Hablaron con Reforma, y les detallaron algunos gustos excesivos que realizaba.

Pero no sólo Duarte movilizaba al equipo de seguridad para complacerse en extravagancias, también su esposa, Karime Macías caía en excesos como viajar desde Veracruz a la Plaza Antara, en Polanco, para sus visitas a un salón de belleza.

“La señora iba dos veces al mes a la Ciudad de México para su peinado y su manicure. Esas cosas nos molestaban a nosotros. Usaban un avión del estado para uso personal. El jefe (Duarte) muchas veces se fue a Europa en el Tajín, también a Estados Unidos se llevaba la familia”.

Incluso, relatan que en alguno de sus viajes, “Diamante” y “Esmeralda”, -los indicativos de Duarte y su esposa-, acudieron a la obra de teatro de “El Rey León” y compraron hasta 20 filas de lugares ¡para sus familiares y amigos!

Contaron los guardaespaldas, quienes abundaron que “en el departamento de Jaime Porres, en Polanco, nosotros estuvimos en fiestas en donde el jefe llegaba a las seis de la tarde y salía hasta las seis de la mañana hasta el full, no podía ni sostenerse.

Comments

comentarios