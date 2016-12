Habrá Cero Tolerancia Contra la Delincuencia: Carlos Herrera

Zitácuaro.- El alcalde Carlos Herrera Tello lanzó un mensaje a la delincuencia: En Zitácuaro no cabe. Afirmó que su gobierno no tolera abusos, injusticias ni intereses personales. Lo anterior, en el marco de la visita que hizo a la Dirección de Seguridad Pública, para revisar la construcción de los nuevos separos.

Indicó que la delincuencia se debe de combatir, con pleno respeto a los derechos humanos. Dijo que su plan incluye incentivos para que los elementos policíacos se sientan respaldados y a gusto. Por ello, se les hizo entrega de material para construcción, láminas, tinacos, calentadores solares y cemento.

El alcalde Herrera dijo que durante su administración se observan ya avances significativos en la Dirección, tanto internos como externos. Principalmente, resaltó que se eliminó la corrupción dentro de la dependencia, donde se atendían intereses personales, por encima del bienestar común.

Asimismo, subrayó que se erradicó el pacto con grupos paralelos que afectaban el comercio, la economía y la paz y tranquilidad de los zitacuarenses. Por el contrario, se busca brindar mejores condiciones a los policías.

Por ello, se les capacita y profesionaliza de forma constante; se les destinan incentivos y equipo, para que cada día hagan mejor su trabajo. Les dijo a los policías que su labor no sólo dignifica al gobierno, sino a ellos mismos y a sus familiares.

Agregó que, como ciudadano, les pide que cuiden de manera óptima a la gente. Pero que como alcalde les exige que cumplan con su labor. Apuntó que él es una persona que respeta los derechos humanos y los laborales. Siempre a favor de que se aplique la ley y se fomente el estado de derecho.

Reiteró el edil a los policías que sólo juntos podemos reconstruir Zitácuaro.

De los nuevos separos, comentó que brindarán mejores condiciones a las personas que incurran en faltas administrativas o delitos menores. Y agradeció el respaldo que ha tenido de distintas corporaciones de seguridad y, en especial, del gobierno del estado, presidido por Silvano Aureoles, quien es un aliado importante para Zitácuaro.

