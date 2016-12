Noquea Julio César Chávez al Alcalde Angostura en Pelea Benéfica

Angostura.- La leyenda del boxeo mundial, Julio César Chávez González, no tuvo piedad de José Manuel “Chenel” Valenzuela López, al recetarle poderoso nocaut efectivo en los últimos segundos del tercer round.

La Pelea del Centenario dejó huella en el estadio de beisbol de Angostura, escenario que registró un lleno total.

La locura entre la fanaticada estalló cuando ambos contendientes subieron al ring para demostrar de qué cuero salían más correas.

Luego de un intercambio de dimes y diretes, la campana sonó y la adrenalina se puso al rojo vivo.

Algunos gritos de “Chávez, Chávez, Chávez” retumbaban en el graderío, en tantos que otros, con todo lo necesario posible, animaban a “Chenel” para que fuera al frente y lograra la hazaña del siglo.

En el primer asalto, el alcalde electo de Angostura se comportó a la altura, al soltar una seguidilla de golpes sobre el rostro del gran campeón mexicano Julio César Chávez, que, como parte de su estrategia, por momentos desmayaba la guardia.

La algarabía entre la fanaticada no era para menos, ya que “Chenel” Valenzuela estaba cumpliendo con las expectativas de aguantar los tres episodios pactados, pero lamentablemente en el segundo llamado perdió gas y fue castigado por Chávez.

En el último capítulo, José Manuel “Chenel” Valenzuela, que fue un auténtico guerrero, no aguantó tres ganchos al hígado consecutivos y de fue a la lona, desatando el escándalo en las tribunas.

Pese a recibir la cuenta de protección por parte del réferi Gonzalo Godoy “Chenel” no se repuso, incluso desde su equina el entrenador Vicente “Tito” Gerardo tiró la toalla para parar el combate y evitar más castigo.

Julio César Chávez cumplió con las predicciones, al recetarle nocaut efectivo al valiente José Manuel “Chenel” Valenzuela.

Comments

comentarios