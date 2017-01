Contrata Gobierno Estatal Deuda por 3 mil Millones

Morelia.- El gobierno de Michoacán contrató una deuda por 3 mil millones de pesos a pagar en un año, con base en la tasa de equilibrio interbancario de 1.425 por ciento.

La información de la deuda forma parte del paquete que el Ejecutivo estatal hizo llegar al Congreso del Estado a petición del grupo parlamentario del PRI, con el objetivo de analizar y aprobar la reestructura de 10 mil 906 millones de pesos.

Sin embargo, los datos son escuetos ya que no se especifica a qué rubros pararon los recursos; únicamente se indica que fue “para cubrir necesidades de corto plazo, es decir insuficiencias de liquidez en carácter temporal”.

La deuda fue contratada con el Banco Interacciones y se pretende cubrir con ingresos propios, pero no se indica de dónde se obtendrán y ese monto no fue considerado en el presupuesto de Egresos para 2017.

El contrato no se conocía con precisión ya que el Ejecutivo estatal no está obligado a solicitar autorización al Congreso estatal para pedir un préstamo, siempre y cuando no rebase el seis por ciento del presupuesto anual y se pague por la administración que lo contrató.

