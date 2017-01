Sufre la Región Bloqueos en Contra del Gasolinazo

Zitácuaro.- Manifestaciones y bloqueos en contra de la alza de la gasolina, se vivieron ese día en municipios de la región oriente del estado. Transportistas de Jungapeo, Hidalgo, Zitácuaro y Uruapan, muchos de ellos encapuchados, bloquean la carretera Zitácuaro-Toluca, a la altura de Jungapeo, como protesta por el alza de la gasolina, el gas LP y la luz.

Los manifestantes quemaron llantas sobre la vía; además de que señalan que estarán en el bloqueo durante todo el día.

“Ya de Peña Nieto estamos hasta la madre”, se escucha en los altavoces.

“Es hora de unirnos compañeros porque el alza del precio de la gasolina afectó a todos. Esta manifestación es con el objeto de que nos bajen el precio de la gasolina; que no bajen el precio de la luz, que ya subió, es momento de exigir y esto es sólo el comienzo vamos ir por más”, dijo una persona que se cubría la cara con un pañuelo.

Los demandantes exigen que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, haga caso a sus demandas, te lo pedimos de favor, has caso a la ciudadanía.

Ante el hecho, elementos de Seguridad Publica ha comenzado arribar al lugar y el ambiente es tenso.

Estas nuevas movilizaciones se suman a la que ya se generó en Maravatío con la exigencia de que se reduzca el precio de la gasolina.

En tanto, en Uruapan, alrededor de 70 personas se ubican en la entrada de Petróleos Mexicanos (Caltzontzin) y amenazan con bloquear para presionar al gobierno federal y concretar su objetivo de la reducción del precio del combustible.

En Ciudad Hidalgo se encuentran en el corazón de la ciudad y han convocado a rueda de prensa líderes del transporte público y trabajadores del volante, en la que informarán sobre las acciones a seguir en próximos días.

Por otro lado, Antonio Caballero, presidente del grupo Gasolinero G500, confirmó que han iniciado el cierre de instalaciones de abasto debido a las agresiones y saqueos, y “si hay que cerrar todas, cerramos todas”, advirtió el empresario.

En Michoacán hay alrededor de 200 gasolineras, es decir poco más del 50 por ciento del total de los establecimientos de este tipo que hay en el Estado, que están adheridas al grupo G500, y amenazan con cerrar sus negocios ante posibles saqueos

Tan solo en Morelia, de las casi 70 gasolineras que operan, alrededor de 40 pertenecen al G500.

En entrevista televisada en cadena nacional, Caballero señaló que este martes tuvieron que cerrar al menos 100 gasolineras en distintos puntos del país.

“Cerramos establecimientos en la ciudad de México, Hidalgo y Chiapas”, agregó el empresario. Dijo asimismo que iniciarán la revisión caso por caso para determinar si se hace el cierre de todas o no.

Advirtió que mientras no existan las medidas de seguridad, dejarán de vender litro por litro el codiciado combustible.

