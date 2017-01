Concluye Muestra Artesanal de Invierno con Buenas Ventas

Zitácuaro.- La muestra artesanal de invierno en el Jardín Central concluyó con ventas de hasta el 90 por ciento. Los artesanos aseguraron que fue notoria la presencia de turistas nacionales, quienes son los que hacen las compras más significativas; de esta manera consideraron que se recuperaron de temporadas anteriores.

La exposición que se instaló el 21 de diciembre tenía como vigencia el domingo primero de enero; sin embargo, se extendió hasta el día miércoles. Situación que los vendedores agradecieron, porque les dio más oportunidades de venta, luego de que en Semana Santa se les asignara un estacionamiento donde no los visitaron compradores.

Alma Rosa Bautista Ramírez explicó que la muestra contó con la participación de 40 artesanos de comunidades de San Felipe de Los Alzati, Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y San Juan Zitácuaro de este municipio.

También de fuera, como de Santa Clara del Cobre y Carácuaro. De expositores visitantes, quienes ofertaban textiles de lana, alfarería, objetos de madera y piezas en cobre.

En un balance respecto al año pasado, la artesana comentó reconoció que terminaron bien; aunque en el mes de marzo no obtuvieron ni para la comida, pues se les mandó a exponer a un estacionamiento y los visitantes no los localizaban.

Además de que en el mes de julio no se les autorizó ningún espacio, situación que, dijo, mejoró en Días de Muertos y con la temporada navideña.

Indicó que sus compañeros también le han externado que están contentos por las buenas ventas que tuvieron, “porque juntaron para llevar algo a sus familias, pues para muchos de nosotros la venta de artesanías es nuestro sustento y si logramos vender algo de lo que traemos, siempre será bueno”.

Bautista Ramírez y el resto de los artesanos aún desconocen si durante el presente año realizarán las cuatro muestras acostumbradas. Además, si se les permitirá ubicarse en el Jardín Central, donde consideran hacen sus mayores ventas, ya que es el lugar al que todos los visitantes acuden; por el momento ya tienen la invitación para la feria del 5 de febrero.

