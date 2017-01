Califican Jugueteros de “Muy Buenas” las Ventas de Reyes

Zitácuaro.- Jugueteros del municipio calificaron como “muy buenas” las ventas, luego de que al martes 3 de enero apenas habían vendido el 20 por ciento de su mercancía. Inclusive, este 6 de enero continuaron la venta con remates y el fin de semana se llevará a cabo la jornada de limpieza del Jardín Chiquito.

Roberto Ramírez, presidente de la Unión 5 de Enero, que se ubica en el Jardín Constitución y calles aledañas, dijo que tanto él como sus compañeros se retirarán satisfechos por las ventas logradas.

Añadió que no solo les permitió la recuperación de la inversión, sino hasta la oportunidad de regalar juguetes a los niños que no alcanzaron a recibirlo directamente de los Reyes Magos.

Mencionó que tuvieron la incertidumbre ante el inicio del año, ya que la gente llega al Día de Reyes con los gastos de las compras de navidad y año nuevo. Pero a pesar de la situación que impera a nivel nacional como cierre de carreteras, dijo que “los Reyes Magos pudieron llegar, como cada año”.

Comentó que al igual que el año pasado fue hasta el día 5 cuando despegaron las ventas, por lo que confiaban en recuperarse y finalmente así fue.

Entre los juguetes más vendidos o solicitados, Roberto Ramírez dijo que son los de línea; así como bicicletas y carritos montables. Aseguró que este año no hubo incremento de precios, sino que se mantuvieron, “incluso algunos hasta bajaron”.

Una de las situaciones que más lamentan los jugueteros es que cada año les toca enfrentar la competencia desleal de comerciantes foráneos: “Porque llegan vendedores del Estado de México que se instalan en camionetas en puntos cercanos sin solicitar permisos, gozan de todos los privilegios y se llevan el dinero de los zitacuarenses”.

A pesar de que el Jardín Constitución se encuentra saturado de vendedores de juguetes ropa y comida, el comerciante aseguró que no se ha incrementado el número de vendedores desde hace 15 años. Señaló que aunque actualmente se instalan 225 puestos, esta agrupación inició hace 47 años con solo 77 agremiados.

