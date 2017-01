Acusan Transportistas de Traidor al Diputado Ixtláhuac por “Gasolinazo”

Zitácuaro.- Con cartulinas que acusan de “traidor” al diputado federal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, transportistas se manifestaron en su Casa de Gestión, como parte de las protestas que diversos sectores han emprendido en contra del gasolinazo.

El objetivo de los manifestantes fue tener una audiencia para pedirle cuentas de por qué votó para autorizar el incremento y que se dé marcha atrás al mismo.

Los transportistas señalaron su rechazo en contra del incremento en el precio de la gasolina, por lo que dijeron seguirán realizando acciones más agresivas y que le peguen al gobierno.

A su llegada a la Casa de Gestión, los transportistas no fueron atendidos porque el inmueble se encontraba cerrado, pero dijeron estar a la espera de que el diputado les dé cuentas de lo que pasó en el Congreso y por qué ese incremento en la gasolina.

A las puertas de las oficinas del diputado federal por el distrito 03, dijeron que acudieron en busca de una audiencia para saber cuál es su postura y saber qué es lo que se hará de aquí en adelante porque no solo el transporte está inconforme sino toda la sociedad.

“Nos vemos solos y nos sentimos traicionados, porque no contamos con autoridad federal en el municipio y venimos buscando ese acercamiento, y que las oficinas estén cerradas por el temor de que saben han incurrido en un error grave, es donde nos muestran que nos abandonan y estamos solos”, señalaron los conductores”.

El objetivo de los transportistas era reunirse con el diputado Juan Antonio Ixtláhuac y pedirle que se detenga el incremento a la gasolina, “que piense más en su pueblo. La mayoría nos dedicamos al comercio y para llevar nuestros productos necesitamos la gasolina”.

Mencionaron que se trata de una causa por la cual debería de luchar todo el pueblo, no solo los transportistas, “porque es algo que a todos nos pega en el bolsillo”. El pueblo merece respeto y merecemos que el diputado nos diga qué acciones están tomando en el congreso o qué prosigue más adelante.

Comentaron que el incremento en la gasolina repercutió directamente en el aumento de un peso en la tarifa y anunciaron que para el día 11 de febrero se espera el próximo gasolinazo.

“Si la gente no protesta, nosotros sencillamente incrementaremos el pasaje, pero que el pueblo no se lance contra nosotros porque no somos nosotros el problema, es el gobierno federal”, concluyeron.

