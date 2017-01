Clásica Victimita, yo no fui fue Alfredo…

Lic. M. Joel Vera Terrazas, vera_abogados@yahoo.com.mx*-Soy inocente, Pepe el Toro – en fecha 6 de noviembre del 2016, Juan Carlos Campos Ponce, en su calidad de ex presidente municipal de Zitácuaro, (figura legal que no existe), y se nota lo enfermo que lo dejó el poder, ya que en ninguna norma el legislador estableció esa legalidad para su uso. Dio contestación a la demanda de juicio político y como es la personalidad de la victimita de sus circunstancias. yo no fui -fue Alfredo Kuri.

Cierto es, que no niega la corrupción y desvíos de recursos pero que fue su equipo cercano el que desvió los millones de pesos, en específico señala al tesorero Alfredo Kuri, al director de servicios Municipales, y a su propia esposa.

En esa tesitura, Campos señala que él no es responsable de la imputación, que se trata de hechos que cometieron sus colaboradores, que lo que paso en la tesorería es responsabilidad de quien en ese momento fungía, y que respecto de la lana del DIF el no tuvo conocimiento de ese dinero, es decir si hay cuotas de recuperación, pero no sé dónde están, y mucho menos sabe del dinero de su cuñado que se llevó.

Con esa desfachatez precisa sus circunstancias del latrocinio, y la flexibilidad de las leyes que en muchas ocasiones favorece a los lacras. ciertos es, el hecho que hasta hoy ha evadido la acción de la justicia, no implica que no haya saqueado las arcas, y la forma en que repartía el dinero del pueblo entre cuatro personas, veamos:

Sabemos que a todo negocio que realizaba les pedía el 10% por ciento e inclusive con pellizcar algo de todos los recursos robados comprarían las conciencias de quienes lo investigan. Por ello, asume una personalidad de soberbia y provocadora y se mofa del pueblo de Zitácuaro. Esto, en virtud de que la sociedad permanece en su zona cómoda e indiferencia en las luchas justas y de legalidad.

Algunos políticos que pertenece a la clase podrida y que pretenden ser candidatos del PRI, se esconden. Ya que, también dice que les dio a ganar su porcentaje y fueron permisibles en el desfalco al erario público.

Me$ico, el país que se vende…

La política neoliberal, que consiste en finiquitar el Estado de bienestar, más libre comercio, privatizar las empresas del Estado, darle toda la libertad a inversionistas, flexibilizar el sector laborar y social, la no intervención del Estado en materia económica, el control de los productos de consumo, etc., ha sido la línea a seguir por nuestros gobiernos, los cuales por más de treinta años, han empobrecido al país y han solidificado la miseria, ignorancia y la desigualdad.

Así, desde hace más de una década Petróleos Mexicanos (Pemex) está casi privatizada, aunque constitucionalmente está prohibido, -bueno- la reforma propuesta por el PRIAN, si no como siempre el gobierno se las ha arreglado para celebrar “contratos de prestación de servicio” para exploración, perforación, mantenimiento, comodatarios (alimentos), transporte de personal y agua, transporte de tubería, lodos de perforación , cementación de pozos, registro eléctrico, helicópteros, plataformas de producción, refinerías, etc., con empresas como Oceanografía (vinculada los Bribiesca Sahagún), Perforadora Central, Pride, Protexa, Grupo Carso, Naval Mexicana, Cotemar, Marítima Mexicana, Naviera Integral, Náutica Salta Mar, entre otras, a las cuales el gobierno les paga miles de millones de dólares mensualmente.

Me$ico, es el país de los sueños profundos para cualquier empresario, con exenciones fiscales, mano de obra barata, sindicatos charros, políticos corruptos, ventas casi regaladas, con un marco jurídico muy flexible a su conveniencia, un pueblo fanático e ignorante en su mayoría, esto es la utopía hecha realidad de cualquier inversionistas y más si es extranjero. El país ya no nos pertenece somos simples esclavos, siervos que jugamos a la farsa de unos cuantos, Si; a la farsa de autoproclamarnos una nación libre e independiente. El yugo extranjero ya no se materializa en cadenas, ahora tenemos tiendas de autoservicio, televisión, productos chatarra, más televisión, manipulación de medios de comunicación, política corrupta y gobiernos vende patrias.

Finalmente, se espera una reforma en perjuicio de los mexicanos, una reforma que en nada beneficia, ni beneficiara al país, seguiremos en la partidocracia.

Señal Bohemia…

Eres un cielo, una rosa

Un sueño, y claro en mi

Espejo refleja la grandeza,

Profundo presente la vida

Así,

Sueño y sigo soñado el porvenir

La flor y el recuerdo.

