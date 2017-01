Está Revolución Hecho un Caos; Hay que Avanzar Entre Ruinas

Zitácuaro.- Entre tierra, piedras, varillas, maquinaria, carros de volteo y de manera insegura deben caminar los zitacuarenses que requieren transitar por avenida Revolución, en el tramo “ya terminado” y el que se encuentra en modernización.

A partir del lunes de 9 de enero, el trayecto de Ocampo a Moctezuma, en el lado oriente, se dio como terminado. Y aunque no es así, fue abierto a la circulación, por lo que en lugar de banquetas, que deberían ser un área segura para que los peatones caminen, lo que hay es un terreno irregular y espacios cubiertos de piedra que al andar resulta inestable.

La parte intermedia que estaba como camellón y donde se ha dicho se construirá la ciclovía, también quedó inconclusa, con varillas que asoman hasta en 30 centímetros del concreto hidráulico que es lo único que hay.

Es ahora el lado poniente en el que se realizan excavaciones con maquinaria pesada; hay gente que trabaja, carros de volteo y maquinaria que los peatones deben sortear para cruzar la avenida y caminar al margen de las banquetas que aún se conservan.

El tráfico es lento, especialmente en horas pico, y la de los peatones que buscan un espacio para caminar es la imagen diaria en el trayecto de la obra de modernización. Los comerciantes, a la espera de que en sus establecimientos puedan verse de nueva cuenta y que regrese la afluencia de compradores y la avenida con una nueva cara que estrenar.

Los tiempos de ejecución de la obra ya no cumplen ni con lo que se planeó de manera inicial, porque según ha declarado el director de Obras Públicas, Hugo Raya Pizano, se modificaron a petición de los vecinos; pero tampoco se cumple con esas fechas.

Porque pasó el día 15 de diciembre en que debió estar lista por lo menos la superficie de rodamiento, y no lo estaba. Al día 31 estaría completo el tramo con banquetas, y no lo está. No se iniciaría otro tramo de la obra hasta terminar el que estaba en ejecución, y tampoco se cumplió.

Por otro lado, el presidente municipal, Carlos Herrera, dijo que se sancionaría a la empresa por no cumplir con los tiempos establecidos, y el director de Obras Públicas señaló que se avanza conforme a lo pactado con la constructora.

