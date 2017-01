El Entreguismo del Gobierno Mexicano y la Toma de Posesión de de Trump

Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Irónicamente en estos momentos en los que la sociedad mexicana está más dividida, cuando una mayoría de los ciudadanos sentimos que nuestro gobierno no representa nuestros intereses, es cuando más unidos debemos de estar para enfrentar la política fascista de Donald Trump.

México presume de ser una nación libre e independiente, pero nuestros últimos gobiernos federales han aplicado una política entreguista que nos ha hecho dependientes de Estados Unidos. Prueba de ello es que cualquier declaración del nuevo presidente de la vecina nación del norte provoca inmediatas devaluaciones de nuestro peso.

Nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos, al igual que la mayoría de nuestras importaciones (como el grave caso de la gasolina, que nosotros no producimos, a pesar de ser un país petrolero).

Dicen algunos que no debe de preocuparnos lo que diga y haga Donald Trump. Pero, por esta dependencia tan estrecha que tenemos de Estados Unidos, esa afirmación no es cierta. Nuestro destino está ligado a los caprichos de nuestra vecina nación, con la que el gobierno federal ha establecido una relación, no de iguales, sino de subordinación.

Trump ha llegado a la presidencia de aquel país con una retórica populista en la que ha culpado a nuestro país de los problemas que enfrenta Estados Unidos. Los grupos conservadores, y la clase blanca marginada han comprado este discurso e hicieron ganar al empresario.

El gobierno mexicano, en lugar de aplicar una estrategia y conformar una defensa de los intereses nacionales, ha optado por nombrar como interlocutor a Luis Videgaray, basado en la amistad que el exsecretario de Hacienda tiene con un yerno de Trump.

Pero cómo va a defender el interés de nuestro país, ante la política agresiva del presidente norteamericano, si nuestro gobierno hace mucho tiempo que no nos representa. Más aún, cuando la clase política se ha convertido en la principal depredadora del erario, en perjuicio de sus propios ciudadanos.

Quizá Trump no cumpla sus promesas de “hacer a Estados Unidos grande de nuevo”. Pero lo que sí va a hacer es pugnar porque las grandes empresas que tienen inversiones en México las retiren.

Los grandes empresarios no tienen nacionalidad. No les importa beneficiar a México y sus habitantes, sino incrementar sus ganancias. Y si conservar sus plantas en nuestro país les perjudica, sin pensarlo se irán a donde les convenga y no habrá nada que los retenga.

Por ello, los mexicanos debemos de unirnos para hacer frente a la discriminación, las amenazas y la política agresiva en contra de México, que desde ya comenzó a implementar el nuevo presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, ¿cómo? Ahora estamos divididos por la indignación que ha generado el gasolinazo, que ha impulsado una escalada de aumentos de precios que hacen que nuestros ingresos alcancen para menos; es decir, estamos más pobres que en 2016.

Estados indignados con nuestros gobernantes corruptos, delincuentes impunes, que sólo piensan en enriquecerse cada vez más, a nuestras costillas. Estamos irritados por la delincuencia, el narco y la impunidad.

Los mexicanos no tenemos liderazgo ni unidad. Es este país el que debe de unirse para defender lo que queda de nación. Es un reto que tendremos que afrontar para hacer frente a la esta nueva embestida externa que nos amenaza, como si no tuviéramos ya suficientes problemas sin resolver…

Silvano, en Campaña Política

Para el próximo domingo se tiene prevista la visita del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Pero no viene como mandatario estatal, sino como el mandamás que es, del PRD en el estado.

Vendrá a tomar protesta a un grupo de nuevos perredistas, encabezados por el presidente municipal Carlos Herrera. En este sentido, es posible que previamente acuda a inaugurar la Agencia de Formación de Izquierda.

¿Qué es eso? Es la escuela de formación de cuadros del PRD o lo que también podría llamarse una mala copia del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) del Partido Revolucionario Institucional.

Esta escuela estará a cargo de Moisés Albarrán González, quien fue integrante del Comité Juvenil Zitacuarense, durante la pasada administración municipal priista, cuando Damián Mancilla dirigía el Instituto de la Juventud Zitacuarense.

Al inicio de la presente administración estuvo al frente de la dependencia juvenil y posteriormente como regidor suplente, mientras Guadalupe Benítez fungió como secretario del ayuntamiento.

Pero ahora, el exdirector es presentado como asesor jurídico de presidencia. Cosa curiosa, pues recién se tituló como ingeniero en gestión empresarial. Ahora le tocará ser el primer encargado de la escuela que tendrá como encargo la formación de los nuevos perredistas del municipio.

Este organismo seguramente será de esos con miras a alinear las filas rumbo al 2018, aunque de entrada se supone que es solo para dar la bienvenida a los nuevos perredistas.

Pero que Silvano venga sólo a eso sería pérdida de tiempo. Entre esos nuevos perredistas, ¿a quienes vamos a encontrar? Tal vez a los directores de la actual administración y empleados de confianza, puede ser.

Se sabe que hace un año, el PRD tenía unos 10 mil afiliados. ¿Cuántos nuevos militantes se sumarán a la estructura de Silvano? ¿Ya superaron la llegada de Herrera a sus filas -que como es sabido no gustó a muchos-?

O, tal vez opten por olvidarse de agravios y decidan sumarse y dejar que el tiempo decida, y no desperdiciar su trayectoria para no quedarse sin beneficios.

Habrá que esperar a escuchar el mensaje de Silvano, que no tendrá otra que llamar a la unidad. Y, según los últimos reportes, podría haber regaño, de nueva cuenta-, porque la Opinión Pública no está tan satisfecha, en general, de los resultados, hasta la fecha…

Ejemplos de Corrupción

Por cierto, esta semana, no Silvano, sino su secretaría de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, dio a conocer que se presentaron 10 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por desvío de recursos por más de 3 mil millones de pesos.

Es el dinero que, supuestamente, desvió la pasada administración gubernamental, que tuvo 3 titulares: Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García (aún preso) y Salvador Jara Guerrero.

La noticia fue dada a conocer de forma callada, sin querer provocar mucho ruido. Por un lado, se nos hace muy poco el dinero que se detectó que fue desviado, cuando en sus 3 años y medio, la administración estatal manejó algo así como más de 150 mil millones de pesos.

Por otro lado, causa duda el hecho de que la Secretaría de la Contraloría se tardó un año y 3 meses para presentar las denuncias penales, cuando los desvíos de recursos eran más que conocidos. ¿Por qué hasta ahora?

Y, por otra parte, hay duda de que, a pesar de demorarse tiempo, las denuncias estén bien documentadas. De otra forma, lo que puede pasar, en el mejor de los casos, es que los procesos pasen sin pena ni gloria, lo que es común en este país, en donde está permitido que los políticos roben todo lo que quieran.

Por como se trató a Rodrigo Vallejo, cuando se le acusó de vínculos con el crimen organizado, quien salió libre con sólo pagar 6 mil pesos, dudamos que la justicia vaya a aplicársele a su padre, el exgobernador Fausto Vallejo. Si la ley valiera, ambos deberían de estar presos… Pero no.

