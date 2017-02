La Batalla Entre Perredistas

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Ni Pascual Sigala, Ni Carlos Herrera. El representante del gobernador Silvano Aureoles Conejo en Zitácuaro, su mandamás, es Adrián López Solís. Así lo dejó en claro el mandatario, en la gira que realizó el pasado domingo. Eso quiere decir que el actual secretario de Gobierno tendrá influencia en las decisiones para las candidaturas de 2018.

De hecho, Adrián López estuvo cerca del gobernador a lo largo de la gira del pasado domingo; inclusive, desde un día antes, en la inauguración de la Feria Monarca Zitácuaro 2017.

En la gira, apenas y se le tomó en cuenta. Karla Chávez, la titular de Protocolo, encargada de organizar todos los eventos públicos del municipio y conductora oficial de los mismos, nunca le dio la palabra a Adrián. No lo tenían “programado” para hablar.

Pero resulta que quien le paso el micrófono fue el propio Silvano, en el último de os eventos del día, luego de señalar públicamente al secretario de Gobierno como “su” representante en Zitácuaro y el encargado de vigilar que aquí se cumplan los planes y programas que Aureoles financia.

En política, la forma es fondo. Es decir, lo que Silvano hizo es, públicamente, ante el alcalde y los numerosos perredistas que acompañaron al gobernador, le dio parte de su “bastón de mando” a Adrián López en Zitácuaro, no sólo para actos administrativos, sino para las decisiones importante del 2018

Fue algo que no cayó muy bien a muchos; sobre todo a los que ya suspiran por las candidaturas. Más aún cuando Adrián hizo uso de la palabra y lanzó indirectas al gobierno municipal que hizo enrojecer a más de uno de los colaboradores cercanos al alcalde Carlos Herrera.

Inclusive, el secretario de Gobierno, en referencia a que no lo tenían contemplado, con ironía señaló: “Yo no sé qué sería de mi sin usted”. Así que Adrián López Solís estará continuamente en Zitácuaro para decir qué y cómo se hace, en cuanto a inversiones y programas importantes.

Por cierto, la gira se trató de inaugurar millonarias obras, pero que se iniciaron hace un año. Algunas, de hecho, ya habían sido terminadas y han estado en uso (y desuso). Por ejemplo, el camino a Nicolás Romero y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.

Lo mismo lo del libramiento Samuel Ramos. En el caso de San Felipe y Ziráhuato, los tramos asfálticos inaugurados son parte de un programa de mejora carretera del gobierno del estado.

Es decir, nada nuevo, porque no se dieron anuncios de nuevas obras. Como que ahora no habrá tanto apoyo como en 2016, ya sea por la falta de recursos del propio gobierno del estado, o porque no hay tanta voluntad.

Porque, por ejemplo, durante la inauguración de las instalaciones de la Universidad Indígena, los zitacuarenses esperábamos que se mencionara cómo y cuándo se iba a construir el campus de la Michoacana, que ha sido compromiso tanto del gobernador, como del alcalde Herrera. Pero nada. Silencio total al respecto… En fin…

¿Mensaje Subliminal?

La CH característica de la campaña del ahora alcalde Carlos Herrera volvió. Si, en las playeras de los participantes de la caminata Caminando por la Heroica, en donde estas iniciales resaltaban en el diseño del estampado.

Algunos mencionan que el alcalde y su equipo ya comienzan a adelantarse para el 2018. Es decir, habría comenzado lo que es una pre precampaña. Esto incluiría operar con algunos sectores sociales, como los adultos mayores y aquellos que son beneficiarios de programas gubernamentales.

El encargado de esta operación política sería Carlos Hurtado, el secretario del Ayuntamiento, y otros funcionarios, como Damián Mancilla y Grecia Santoyo. ¿Será? Ya veremos…

¿Y la Feria?

El pasado sábado se inauguró la segunda feria de la presente administración, con la expectativa de congregar a un mayor número de gente, luego de que el año anterior se regresó la fiesta a su fecha tradicional.

Sin embargo, todo parece indicar que la respuesta de la gente no fue tanta como se esperaba. Para ello se contrató a la Banda Limón, una organización grupera que se supone que congrega a multitudes en sus bailes.

Pero de acuerdo a diferentes cálculos, los asistentes fueron alrededor de 4 mil, cuando se esperaban a 10 mil. Por cierto, la inauguración en sí no fue más allá de lo normal: el corte de listón, por parte de las autoridades y un recorrido.

Lo que mucha gente no vio bien es que hubo lugares especiales para los privilegiados, a los que se les negó la entrada a los ciudadanos comunes y corrientes, que eran la mayoría de los asistentes.

Vea usted: hubo un área súper VIP (para gente “muy importante”), muy bien ubicada, cerca de la banda, en donde estuvieron el gobernador Silvano Aureoles, el alcalde Carlos Herrera, funcionarios estatales, el presidente del patronato de la feria y el delegado del Seguro Social.

Luego, otra área VIP, que era un espacio cercado con vallas, en donde había sillas, enfrente del escenario. Ahí se les dio entrada a funcionarios municipales, mandos medios y uno que otro colado.

Y después, atrás, en el peor lugar, los simples mortales, gente común, sin influencias, como usted y yo. ¿De qué se trata? Por cierto, la presentación de la Banda Limón no fue mala. En fin, en general, no hay nada nuevo en la feria que resalte. Si acaso, la extraña distribución que se hizo en los stands, quien sabe con qué intención…

Cifras, Cifras

El patronato de la feria ha señalado que el año pasado se tuvo una asistencia de 300 mil personas; cifra que, creemos, está totalmente fuera de la realidad. Con tal número de visitantes, el evento sería todo un negociazo: los empresarios de espectáculos y de juegos se pelearían por obtener concesiones y espacios… Y no es el caso.

Lo común es que los alcaldes “inflen” el número de asistentes, para presumir el éxito de la feria, como lo hacía el exalcalde Juan Carlos Campos Ponce, quien hablaba de decenas de miles, cuando todos sabíamos que prácticamente no iba nadie.

Así que hablar de 300 mil es exagerar innecesariamente. Veamos: en Zitácuaro somos 160 mil habitantes. Para lograr esa cifra todos deberíamos ir al menos en dos ocasiones. Eso no sucede así. Muchos quedamos tan decepcionados, que muy pocos (generalmente los jóvenes) son los que acuden.

Para que hubiera 300 mil asistentes en total, deberían acudir un promedio de 21 mil 500 personas por día. Las instalaciones de la feria no tienen capacidad para tal número de asistentes. Es un número que no se alcanza ni en los mejores días. Quizá algún 5 de febrero, de forma excepcional.

Si los zitacuarenses no vamos tanto a la feria, entonces la cifra debería de alcanzarse con visitantes. Pero el municipio no tiene capacidad para hospedar a decenas de miles de visitantes que llegaran de fuera.

Zitácuaro cuenta con aproximadamente unas 800 habitaciones, tanto en hoteles como en moteles. Si en cada uno de los cuartos se hospedaran 3 personas, en fines de semana, tendríamos 2 mil 400 personas.

En los 3 fines de semana de la feria serían 7 mil 200 personas que llegarían al municipio, en el supuesto de ir a la fiesta. ¿De dónde sale la demás gente? ¿Acaso de los municipios de la región, que llegaran y salieran el mismo día? Poco probable.

Además, para que viniera mucha gente al evento se requerirían espectáculos que atrajeran a multitudes. Y, salvo muy pocos eventos, la mayor parte es lo mismo de siempre. No hay hada excepcional.

En este sentido, ¿cuántas personas acuden realmente a la feria? Si van 100 mil, quizá exageremos un poco. No es que deseemos que el evento fracase. Por el contrario, como muchos zitacuarenses, añoramos la fiesta grande, que atraía a multitudes de personas que venían a los espectáculos importantes y a comprar múltiples productos locales.

Hace falta un esfuerzo mayor, mayor inversión y transparencia, así como no “inflar” el número de asistentes. Debe de ser un trabajo permanente, constante, y para eso se requiere un comité o patronato permanente, que trabaje en ello, más allá de la interferencia y los caprichos de los alcaldes en turno…

