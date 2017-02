El Cambio de Faceta de Reo Speedwagon en los Ochenta

Por Julio Antonio Rojas Rodríguez*Los años ochenta, su música,su moda, una de mis mejores décadas que he vivido, aunque, la verdad, a mi siempre me ha gustado la buena música, creo que desde que tengo uso de razón, como dicen por ahí.

Y la verdad, soy nacido en la década de los sesenta, yo creo que por eso me gusta estetipo de música, lamisma que se ha hecho clásica desde finales de los cincuenta, y pasando por los sesenta, donde fue el surgimiento de lo mejor,misma que enlos setenta se perfeccionó y ,en los ochenta, fue su gran explosión que ha durado hasta nuestros días.

Desde que he escrito estas colaboraciones,siempre me he tratado de mantener en una línea musical de lo mejor, claro, desde el punto de vista vivencial, la mayoría de las veces, por lo que hablar de un buen rock o una buena balada rock setentera u ochentera, detonan mis recuerdos de la época que me tocó vivir, por lo que nosoy un improvisado, hablo de lo que viví y vi en esos años.

Por eso ahora, cuando escribo esta colaboración, escuchando a uno de mis grupos favoritos de los ochenta, como Reo Speedwagon, es como me inspiro y me pongo nostálgico al escuchar sus rolas, en esta ocasión escogí escribir de uno de sus grandes éxitos.

Me refiero a la canción llamada “Keep On Loving You”, una canción de la banda estadounidense Reo Speedwagon, y que fue lanzada como sencillo un 4 de Novembre del año 1980 y está incluída en Hi Infidelity, el noveno trabajo musical de esta emblemática agrupación de Hard Rockproveniente de los años setenta.

Los inicios de esta banda oriunda de Illinois datan del año 1968, y en medio del ambiente universitario de ese entonces. Fue en esos momentos de rock alternativo en que cinco estudiantes ,Kevin Cronin (guitarra y voz), Gary Richrath (Guitarra y voz) , Neal Doughty (Teclados) , Alan Gratzer (batería) y Bruce Hall (bajo), llamaron la atención de un joven productor llamado Inrving Azoff que luego alcanzaría la fama mundial trabajando junto a Eagles y Kansas.

Si bien en los setenta Reo Speedwagon eran conocidos en la escena musical como unos melenudos que hacían trizas sus guitarras bajo el manto del Hard Rock; los altos y bajos en su carrera y el fracaso comercial de uno que otro disco hicieron que en el cambio de década los integrantes de la banda se juntaran en su bunker para analizar el futuro del proyecto que traían a sus espaldas.

Fue gracias a esas conversaciones en que la banda decidió dar un giro a su estilo musical y probar suerte en el mercado de las baladas rockeras, que por ese entonces estaba pasando un momento muy oscuro en los medios.

Uno de los integrantes de la banda que no estaba muy seguro del cambio de línea musical era el tecladista Neal Doughty, quien no estaba muy convencido y llegó a comentar lo mal que se sentiría al escuchar de boca de la fanaticada el cambio rotundo de piezas rockeras y pesadas a melodías suaves y letras de amor con corte “cursi”.

Fruto de esos diálogos, y de unas buenas vacaciones para reponer el cansancio, empiezan las grabaciones del disco “Hi Infidelity”, que pasaría a ser el super-ventas de la banda. “Durante la grabación de ese disco, cada integrante de Reo Speedwagon tenía sus problemas sentimentales, como divorcios o infidelidades, o estaba pasando por un periodo de confusión manejado por el vivir la vida como si fuera una locura.

Tengo la imagen intacta de ese momento en que Kevin (Cronin) presentó una balada llamada ‘Keep on Loving You “ y yo estaba un poco renuente sobre si dar el visto bueno para la grabación de esa pieza. Hay que recordar, que hasta ese momento, eran mas conocidos en los medios como una banda de rock y ahora salíamos con una canción suave” recordaría el tecladista en medio de una entrevista con un medio local a mediados del 2011.

Tal como lo menciona Doughty, la primera pieza que marcó el sello de labanda en esta nueva faceta musical de la banda fue una (power) balada llamada “Keep On Loving You”, que fue escrita por Cronin tras descubrir que su esposa lo engañaba. Enfundado en la pena, la rabia, la sorpresa y el dolor, el vocalista de la banda creó esta pieza que sería fundamental para la banda.

Grabada un 3 de septiembre de 1980 en los estudios del sello Epic, el resultado final fue una canción moldeada para ser tocada en todas las radios. Además no era la típica canción de amor simplona del Pop (donde muchas veces se prefería mostrar con todo al cantante fashion antes de experimentar sonidos), ya que en esta balada encontramos unos potentes riffs de guitarras, una actuación vocal de mil puntos y unos llamativos cambios de ritmo que la dejan como una pieza inolvidable dentro de la década de los 80’s.

El 21 de Marzo del año 1981 fue la fecha exacta en que esta balada llegaba al primer puesto del Billboard Hot 100, y además recibía un premio especial por ser la canción número 500 que llegaba a ese puesto del tan aclamado chart. Semanas después la banda posaba con un disco de Platino, tras vender 2 millones de copias de su single.

Al parecer, el nuevo proyecto, o más bien, la nueva faceta musical de la banda estaba dando buenos frutos. Y fue con este rotundo éxito en los charts en que otras bandas ligadas al Rock, como Journey, Foreigner y Styx, también idearon esa fórmula de actualizar su repertorio metiéndose en el terreno de las baladas románticas.

Pero eso no era todo, ya que en el año 1991 la banda decidió grabar un album recopilatorio titulado “A Decade of Rock and Roll 1970-80” donde aparecía una interesante versión a ritmo de reggae de “Keep on Loving You”, que de inmediato sonó en las radios que se daban un paseo por los 80’s, una época de grandes bandas y solistas.

