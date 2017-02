Sigue Viva la Tradición del Día de la Candelaria

Zitácuaro.- “La tradición no se pierde”, aseguraron los comerciantes del Jardín Constitución, quienes cada año se instalan en este espacio con la venta de ropa para imágenes del Niño Dios, que se acostumbra vestir el 2 de febrero para llevarlos a misa el día de La Candelaria.

Gloria Medina Juárez se dedica desde hace 40 años a la venta de artículos para vestir al Niño Dios, y destaca que hoy las condiciones son diferentes en varios sentidos; esto, porque cuando inició sólo eran tres vendedores y más tarde fueron siete, pero la competencia ha crecido y hoy hay 20 puesto más.

Sin embargo, trabaja con el mismo entusiasmo, y asegura que aún con la competencia actual la tradición católica sigue vigente; “la venta no fue tan buena. Estuvo baja en relación al año pasado”

Esta situación la atribuyó a que en esta ocasión se instalaron menos días: “Generalmente nos instalamos desde el día 15 de enero hasta el 3 de febrero, pero ahora fue a partir del 20”.

No obstante, esta medida no ha sido del agrado de los comerciantes, porque dicen les autorizarán menos tiempo en cada temporada. Manifestó no estar de acuerdo y cuestionó:

“Quiénes ya estamos grandes, ¿dónde vamos a trabajar? Estamos enfermos, de aquí sacamos para el medicamento y con lo días que nos quitan disminuyen las ventas”.

Respecto a los compradores, no tiene queja, como ellos no tuvieron queja de los precios, porque dice no se les aumentó mucho. Agregó que fueron conscientes de la situación

Señala que no puede vender caro, porque si acuden con ellas y sus compañeros es porque saben que encontrarán buenos precios.

Menciona que es mucha gente la que sigue esta tradición y cada año acuden en busca de un atuendo nuevo para su Niño. “Vienen de las comunidades y de la zona urbana. La tradición no se pierde, ya saben que estamos aquí y nos siguen buscando”.

Entre los atuendos más costosos estaba el de Arcángel, con un precio de 520 pesos; los más solicitados fueron las de Niño Doctor y el Niño de la Misericordia, mientras que la medida más común es de 40 centímetros.

Comments

comentarios