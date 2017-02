El Gasto en Nómina

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Hace un año, el Sindicato Único de Empleados Municipales (Suem) firmó un histórico incremento salarial del cero por ciento. Es decir, se solidarizaba con las dificultades financieras del Ayuntamiento, para que el gasto en nóminas no costara más al erario. Pero, pese a este pacto el desembolso por este concepto sí aumento. ¿Por qué?

No hay una explicación que parezca lógica por el que en 2016 aumentó el gasto en sueldos, salarios y prestaciones en 30 millones de pesos. Esto, porque los empleados sindicalizados no cobraron más y tampoco (en teoría) se aumentó la remuneración a los de confianza y mandos medios y altos.

A nadie se le aumentó y cobraron lo mismo que en 2015, pero hubo una “fuga” (por decirle de alguna forma) de 30 millones de pesos. El gasto en nóminas pasó de 159.4 millones de pesos a 189.4 millones en el transcurso de 12 meses.

¿Cómo es posible? Puede ser por el aumento de personal, aunque se supone que la política de austeridad del gasto público ha procurado no contratar a más trabajadores y ha recortado el número de empleados en cada dependencia, para que sólo estén los absolutamente necesarios. O al menos eso es lo que nos dicen.

No es que no haya una explicación lógica, pero que nos digan por qué si no hay aumentos de salario, ni de prestaciones, ni de personal cómo es que se gasta cada vez más en sueldos y salarios. Porque esta situación se presta mucho a especulaciones, de las que los zitacuarenses nos pintamos solos.

Así que es necesario que nos expliquen con un lenguaje sencillo, que podamos entender y, si es posible, con manzanas, para que entendamos cómo es que hacen las cuentas y se gasta más.

La razón del incremento de la nómina no puede ser el que el año pasado se hayan hecho más obras, porque el pago de albañiles, peones y el personal necesario está a cargo de los contratistas y constructoras, que lo incluyen en el costo total.

Porque si eso fuera, ¿por qué va a aumentar este año el gasto de nóminas otros 11 millones, en comparación con 2016, si se harán menos obras, porque habrá menos presupuesto para ello?

No pareciera haber una lógica, por eso es necesario que nos digan de dónde sacan que en 2017 se pagarán más de 200 millones de pesos en nóminas, lo que representará más del 41 por ciento del presupuesto de este año.

Síndico Millonario

Hay dudas en las cuentas públicas. Por eso es necesario, además de más transparencia, una explicación detallada a los ciudadanos, quienes debemos de saber en qué se gasta nuestro dinero, lo que además es un derecho nuestro.

Por ejemplo, ¿por qué la Sindicatura municipal gastó, en 2016, más de 25 millones de pesos? Es decir, es una oficina administrativa, de funciones limitadas a la representación legal del Ayuntamiento, que no lleva a cabo obras ni programas sociales.

Es por esta razón por la que su presupuesto siempre es modesto. De hecho, el cabildo le autorizó, para 2016, un gasto de 2 millones 785 mil pesos. Pero, de repente, como de la nada, le aprobaron un aumento de 22 millones 449 mil.

Con ello realizó, durante el año pasado, un gasto de más de 25 millones de pesos. ¿En qué erogó tanto dinero Salvador Martínez del Río, el síndico? ¿Acaso hizo acciones fundamentales para el municipio, de las que no nos dimos cuenta? Entonces, que nos expliquen.

Uno de los pendientes de la Sindicatura, no de ahora sino de hace varias administraciones municipales, es regularizar los terrenos, instalaciones e inmuebles que pertenecen al Ayuntamiento.

Esto, porque de los cientos de propiedades que se supone que son parte de los activos municipales, muchos de ellos no tienen escrituras que respalden la legal propiedad de estos bienes.

De hecho, el Ayuntamiento no tiene título de propiedad del edificio de la Presidencia Municipal, lo que ya es mucho decir. Tampoco hay de los Jardines Constitución y Benito Juárez, ni del Cerrito de la Independencia, del mercado Melchor Ocampo y de docenas de terrenos y edificios más.

Cuando Salvador Martínez del Río asumió el cargo sabía que ese era uno de los grandes pendientes. Ahora, a un año y 5 meses en el puesto, todavía no soluciona este problema, al menos el síndico no ha querido hablar de ello, cada vez que este medio le cuestiona al respecto. Así que, ¿En qué gastó 25 millones de pesos en 2016?…

El Amparo de Campos

A más de año y medio de que dejó el cargo, aún salen irregularidades cometidas por el exalcalde Juan Carlos Campos Ponce. Ahora fue un llamado de la Secretaría de la Contraloría estatal para que regrese dinero de 5 obras que fueron fiscalizadas y salieron mal.

No es novedad que al exalclade, a pesar de ser contador de profesión, no se le dieran bien las cuentas. Así que, en estas 5 obras, le faltó comprobar varios millones de pesos. En algunos casos, la Secretaría de la Contraloría encontró con que algunos trabajos se dieron por terminados y no fue así.

En otros casos, el dinero gastado no está amparado por facturas. Es decir, no se sabe a dónde fue a parar, pero no fue a la obra a la que estaba destinada. Además, un clásico de Campos Ponce: costos inflados de los trabajos que ejecutada.

Las obras fueron del año 2013 y la dependencia fiscalizadora estatal ya le dio al expresidente varias oportunidades para que justificara el recurso faltante. Y aunque ha desvanecido una parte mínima de la cantidad que le requirió la Contraloría en un principio, no ha podido hacerlo con la mayor parte de lo observado.

Ahora, el proceso está en la etapa en la que le requieren que regrese la millonaria cantidad de la que no pudo justificar su gasto y, además, tendría que pagar los intereses que el dinero habría generado del 2013 a la fecha.

El procedimiento está en marcha, como muchos otros en contra del exalcalde. Los ciudadanos sólo esperamos que se proceda en contra, porque son muchas las irregularidades, muchos procesos en su contra, pero ninguno se ha hecho efectivo hasta la fecha. La impunidad ha sido la única realidad.

Por cierto, en donde el expresidente municipal ya sentía el peso de la ley era en el procedimiento de Juicio Político que el Congreso del Estado le sigue en contra y que ya casi está en su etapa final.

Al no aportar pruebas ni presentar a los testigos de descargo que se comprometió a llevar, Campos Ponce optó por presentar un amparo ante la justicia federal para que pare el procedimiento legal en su contra.

Juan Carlos Campos argumenta que el Congreso del Estado no siguió el procedimiento adecuado para implementar el juicio político. Es decir, que los diputados violaron las leyes y lo han dejado en indefensión.

El argumento es que la demanda presentada por el abogado Joel Vera Terrazas no fue recibida por la comisión correspondiente y desde ahí todo el proceso estuvo “viciado”; es decir, irónicamente el exalcalde se dice víctima de la ley.

La justicia federal dio entrada a la demanda y está en análisis; esto ha puesto en suspenso, momentáneamente, el juicio político. Pero en las próximas semanas los magistrados tendrán que determinar si el expresidente tiene o no razón.

En caso de que los jueces fallen en su contra, Campos Ponce tendrá que enfrentar el juicio político, del que ya ha perdido las etapas en las que tuvo que aportar pruebas y testigos, así que casi estaría perdido.

Y, ¿qué pasa si los magistrados fallan en contra del Congreso del Estado, le preguntamos al abogado Vera Terrazas? ¿Acaso Juan Carlos Campos se iría impune, una vez más?

No, dice el demandante. Si la justicia federal le da la razón al expresidente, entonces lo que se ha avanzado del juicio político queda sin efecto. Pero, agrega, “no pasa nada, si Campos gana el amparo, entonces volvemos a empezar y el Congreso tendrá que dar entrada de la forma en la que el expresidente argumenta que debía de hacerse”.

Es decir, según Vera Terrazas, si Campos Ponce gana el amparo, lo único que habría obtenido será tiempo, porque el proceso volverá a iniciar y el abogado se dice seguro de ganarlo…

