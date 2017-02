Exigen 4 Ejidos Detener Construcción de Casas en Manantiales

Zitácuaro.- Habitantes de cuatro ejidos del municipio exigen evitar la construcción de viviendas en la zona aledaña al manantial conocido como Las Rosas. Afirmaron que la situación tiene más de 15 años, pero el gobierno municipal no ha atendido el problema. La preocupación de los pobladores surgió al ver que se iniciaron trabajos de construcción.

La mañana del viernes, un grupo de habitantes de los ejidos de Chichimequillas, Coatepec, La Encarnación y Camémbaro acudieron a la presidencia municipal para solicitar la intervención de las autoridades locales.

Pidieron que se detenga la edificación de casas habitación iniciada hace tres semanas, pues aseguraron serían afectados porque disminuiría el volumen de agua.

En la reunión sostenida a puerta cerrada con el presidente municipal, Carlos Herrera, acordaron que se detendría la construcción, por lo que ya se pusieron sellos de clausura. Pero más tarde el grupo de vecinos acudió al lugar y constataron que se continúa con las edificaciones.

Moisés Quiroz Hernández, de Chichimequillas, señaló:

“Esperaremos que se tomen las primeras acciones por parte de las autoridades como acordamos: si no se hace, tendremos que entrar nosotros, porque parte de lo acordado es que se detenga la construcción y ahorita que vinimos siguen trabajando, a pesar de que colocaron sellos de clausura”.

Dijo reconocer que los predios tienen dueño: “nosotros no estamos en contra de que ellos sean los dueños, ni de que hagan uso. Pero esa zona es para sembrar, plantar árboles frutales, pero no para que construyan casas habitación, porque con eso contaminarían los mantos acuíferos. Nunca hemos dicho que ellos no son dueños”.

Quiroz Hernández explicó que los propietarios intentan hacer construcciones que dañarían el manantial porque reduciría su afluencia y se contaminaría el agua, por lo que puntualizó:

“De lo único que estamos en contra es de que construyan casas que contaminarían, pues se ha mencionado que son 200 propietarios”.

El siguiente paso es llamarlos a una conciliación para que ellos demanden a quien les vendió de mala y fe y nosotros también vamos a denunciar que nos están afectando como usuarios de agua potable o agua de riego ellos tomaran acciones como gobierno y nosotros como ejido.

Las propuestas que los vecinos plantearon al presidente fue que pueda reubicar a los propietarios; los quiera indemnizar o los quiera demandar o demandemos nosotros; porque tal vez a ellos les vendieron con mala intención y no les dijeron para que están considerados los terrenos.

Quiroz Hernández comentó que desde hace 15 años un grupo de personas es dueño del lugar, pero lamentó que las administraciones municipales no atiendan la situación, por lo que refirió que un día antes de que el alcalde tomara el cargo, bloquearon la carretera salida a Toluca por la sobreexplotación del cerro El Molcajete.

En ese momento aprovecharon para exponer este conflicto, “y se comprometió a solucionar el problema del manantial Las Rosas”.

De llevarse a cabo la construcción, los habitantes señalan que no solo se afectaría el manantial Las Rosas, sino también cuatro ojos de agua más; entre ellos: Los Ailes y Los Carrizos, de los cuales se proveen habitantes de la parte baja y a los ejidos de Coatepec, Chichimequillas, La Encarnación y Camémbaro, al disminuir el volumen.

Por último, dijeron no querer hablar de acciones más radicales, pero hay quienes proponen ir a derribar las construcciones; “ya se hizo en alguna ocasión, tal vez el municipio no quiere tomar estas acciones, pero debería, porque estarían contaminando un recurso primordial, que es el agua”.

