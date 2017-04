Rechazan Habitantes de San Miguel Construcción de Telebachillerato

Zitácuaro.- Vecinos de la tenencia de San Miguel Chichimequillas rechazaron el intento de construcción de un telebachillerato en un terreno que pertenece a la comunidad y que fue comprado para realizar ahí su fiesta tradicional.

Sin previo aviso, pese al enfrentamiento que se tuvo con la comunidad el año pasado, trabajadores del Ayuntamiento llegaron el terreno llamado El Corral, para iniciar la obra que pidieron alumnos del telebachillerato de San Miguel.

No obstante, ya anteriormente los vecinos se habían opuesto a este intento. Afirman que, si bien la escuela funciona en su comunidad, la mayoría de los alumnos llegan de fuera. Por ello no les importa respetar el terreno que no les pertenece.

Desde la ocho de la mañana del lunes, los habitantes inconformes llegaron al predio donde se realizan las fiestas del pueblo y donde el gobierno municipal pretendía iniciar la construcción del telebachillerato, como la anunció el alcalde en la gira que realizó la semana pasada, en dicha tenencia.

Los habitantes afirmaron que “nos están despojando de un terreno que es nuestro y que se compró con cooperaciones del pueblo. El jefe de tenencia nunca nos ha convocado para informarnos que donó el terreno. Nos comentan que él ya lo cedió al Ayuntamiento, pero para que lo haga, debe convocar a asamblea a las ocho manzanas de la tenencia”.

Al lugar arribó el secretario del Ayuntamiento, Carlos Hurtado Casado, acompañado de funcionarios municipales, ya que los vecinos no permitieron que la maquina empezara los trabajos, por lo que también llegaron decenas de elementos de Policía Michoacán.

Los vecinos expusieron que ya habían donado un terreno para tal fin y que cuentan con escrituras del predio, por lo que pedían se les mostrara el acuerdo de que el terreno se daba en donación. El secretario dijo que si se iba a trabajar es “porque es un terreno del Ayuntamiento”, lo que encendió los ánimos.

Más tarde, ambas partes se reunieron a puerta cerrada en la casa ejidal y negaron el acceso a medios de comunicación. Tras dos horas de dialogo, se determinó que la construcción del telebachillerato se realizará solo si los vecinos están de acuerdo. Por ello, este domingo, a partir de la nueve de la mañana, se llevará a cabo la consulta ciudadana.

En dicho ejercicio sólo podrán participar habitantes de las ocho manzanas de la tenencia de Chichimequillas, para que con su voto decidan si están de acuerdo o no en donar parte del predio.

“El resultado de la consulta será lo que tengamos que aceptar. Si la gente dice que se divida el terreno para donar a la escuela así se hará; si no, ellos (autoridades municipales) tendrán que respetar la decisión que tomemos”.

Si la gente decide la donación del predio, los habitantes de la tenencia afirmaron que no se pedirá algo a cambio; “solo que se divida el terreno, una parte para la escuela y otra siga siendo posesión de nosotros. Invitamos a los compañeros a que voten el domingo, que la decisión sea del pueblo y no de las autoridades”, apuntaron.

Asimismo, se conformó un comité, el cual se reunirá el próximo miércoles, para dar seguimiento a este acuerdo y se encargue de afinar detalles, como si la votación se realizará en la casa ejidal o en la jefatura de tenencia. Luego del sufragio, el lunes se reunirán para hacer oficial el resultado.

El comité quedó integrado por el síndico municipal, Salvador Martínez del Río; el director de Obras Públicas, Hugo Raya Pizano; el coordinador de Educación, Jacob Medina Mendoza, y el regidor Agustín Flores Delgado, así como por habitantes de la tenencia.

Comments

comentarios