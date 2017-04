Rompe Película Récord de Taquilla: Solo Vendió 1 Boleto

Inglaterra.- La cinta ‘Man Down’ de Shia LaBeouf se estrenó en 2016, aunque llegó a salas comerciales hasta hace algunas semanas, donde desafortunadamente solo vendió una entrada.

La proyección de la cinta se limitó a Reino Unido y en algunas salas en horario matutino, lo que pudo influenciar en la poca afluencia a las salas.

El único boleto que se vendió fue en el Reel Cinema en Burnley, al norte de Inglaterra, por 8.73 dólares en su día de estreno.

‘Man Down’ narra la historia de un marine estadunidense (Shia LaBeouf) quien regresa a su casa después de la guerra de Afganistán y sufre de estrés postraumático. Al llegar a su casa se da cuenta que el área también está destruida y debe buscar a su esposa e hijo.

La cinta, en cuyo rodaje se gastaron 450.000 dólares (421.933 euros), se pudo ver en los festivales de Venecia y Toronto, donde recibió malas críticas. De momento, nadie ha dado con el único espectador británico de la película para preguntarle qué le pareció. La película continúa en cartelera en Burnley, con una función al día, a las 12.20.

Shia LaBeouf, actor de taquillazos como Transformers e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, está centrado en los últimos tiempos en proyectos independientes como American Honey y The Company You Keep, además de ser muy activo en las protestas contra Donald Trump.

Su comportamiento fuera de la pantalla, con varios arrestos en estado de embriaguez y grabarse durante tres días viendo sus películas, está dando mucho que hablar.

