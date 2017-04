Opera Sindicatura Propiedades Municipales de Forma Irresponsable

Zitácuaro.- En un desorden casi total, sin asumir las responsabilidades que por ley tiene asignada, sin controles de inventarios, así opera la Sindicatura, a cargo de Enrique Salvador Martínez del Río, señala un informe interno de la administración municipal.

Dicho documento, proporcionado por regiduría, indica que esta dependencia salió en último lugar de todas las direcciones que integran la administración. Resultó con observaciones en prácticamente todos los aspectos que se analizaron.

Así, en más de año y medio en funciones, la sindicatura a cargo de Enrique Salvador Martínez del Río no ha regularizado la situación de los bienes inmuebles que constituyen parte del patrimonio municipal y cuyo resguardo es de sus principales obligaciones.

Asimismo, esta oficina no lleva un control interno adecuado de los bienes inmuebles, ni manejo de inventario actualizado. Tampoco tiene integrados ni registrados los expedientes de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, ni el estado en que se encuentran.

Por consiguiente, tampoco existe un inventario de incorporaciones y desincorporaciones que haga el ayuntamiento de bienes muebles o derechos reales o estatus sobre los mismos, es decir si se encuentran en comodato, arrendamiento o invadidos.

La sindicatura no ha tenido participación en movimientos administrativos como donaciones, permutas, ventas, comodatos, arrendamientos y otras operaciones dentro de los bienes inmuebles. Tampoco lleva a cabo los levantamientos topográficos que delimiten las propiedades de Ayuntamiento.

Es de destacar, que algunos bienes no cuentan con escrituras, lo que no da la certeza jurídica de la propiedad. Pero la sindicatura no manifiesta qué parte de los inmuebles no cuentan con esta documentación.

De un análisis comparativo realizado a esta dependencia, entre su situación durante la administración pasada y la actual, se observa que en el periodo anterior se contaba con 76 inmuebles localizados y 51 no localizados por lo que se tenía un total de 127 inmuebles.

Sin embargo, actualmente solo hay 80 localizados y se desconoce cuántos hay como no localizados, por lo que en total el número queda en 80. De este comparativo se desprende que 30 inmuebles no contaban con documentos durante la administración 2012-2015, pero ahora la cifra se desconoce.

Otros datos que arroja, son que también se desconoce cuántos predios están invadidos, cuántos en comodato y cuántas adquisiciones hay; así como si existen construcciones en proceso o mejoras a los inmuebles propiedad del municipio.

De la misma forma no tienen una política formal que regule en qué momento se deben dar de alta como patrimonio municipal.

Por lo anterior, el síndico Enrique Salvador Martínez se le hicieron algunas recomendaciones: implementar programas de mejora que consoliden los procesos y prácticas administrativas ligadas a sus funciones; prevenir el incumplimiento de sus fines públicos que aseguren el cuidado del patrimonio y garanticen resultados de su gestión.

