Denuncia Regidor Hostigamiento y Agresión de Policías a Comerciantes

Zitácuaro.- Por órdenes de las Direcciones Servicios e Ingresos Públicos, elementos policíacos hostigan, agreden y decomisan sus productos a comerciantes ambulantes y a negocios establecidos, denunció el regidor Guadalupe Benítez Gómez, ante el cabildo.

Esta situación, dijo, debe de parar. Demandó que no se haga uso de elementos de la Policía Municipal para estas labores de aplicación del Reglamento de Comercio, que se aplica de forma sesgada.

Benítez apuntó que esta situación no sólo afecta económicamente al comercio, que es la principal fuente de empleos en Zitácuaro, sino que da pie a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos que desean obtener algún ingreso para sobrevivir.

Integrantes del cabildo avalaron la inconformidad de su compañero y señalaron que es necesario establecer reglas claras para el funcionamiento del comercio, en el que los vendedores conozcan el reglamento, para que lo respeten.

Asimismo, se pronunciaron en contra del uso de los elementos policíacos para reprimir a los ciudadanos que cometen estas faltas administrativas, porque se les trata como si fueran delincuentes, cuando no lo son.

Guadalupe Benítez dijo que ha recibido diversas quejas de afectados. A uno de ellos le decomisaron sus 8 botes con guayabas, que compró a productores para venderlas al menudeo y obtener un ingreso.

Lo peor de todo fue que no le regresaron nada, lo que, afirmó, es lo mismo que robar. El afectado, añade el regidor, quedó arruinado, porque en las guayabas gastó todo el dinero que tenía y no sólo no obtuvo ganancia, sino que no lo pudo recuperar.

Indicó que, en lugar de reprimir a comerciantes, los policías deberían de atender los casos de robos que a diario se suscitan en la ciudad. La semana pasada, señaló, supo de 3 asaltos a casa habitación; los afectados no denuncian porque no confían en la justicia.

Ante ello, el alcalde Carlos Herrera se comprometió a realizar una mesa de negociación con los comerciantes, para escucharlos, analizar su problemática y buscar soluciones.

