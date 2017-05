Se Burla Hija de Chávez Júnior de su Derrota

Las Vegas.- La primera se le propinó el sábado en un ring de Las Vegas su rival Saúl el Canelo Álvarez y la segunda la recibió de su hija mayor, Julia, quien le recordó su amarga derrota en el cuadrilátero.

“Te pegó el Canelo“, le dijo la pequeña a su papá cuando el boxeador ofrecía una entrevista a E News, en la que la niña apareció de forma espontánea. Además de recordarle que lo habían vencido, la pequeño aprovechó para enseñarle a su famoso padre cómo se debe pelear.

La descarnada crítica de Julia se une a la de los analistas y los aficionados, que han criticado con dureza el desempaño de Chávez Jr. en una pelea que estuvo por debajo del nivel que se esperaba.

El combate entre ambos pugilistas paralizó prácticamente a México porque enfrentaba dos de sus jóvenes estrellas del boxeo por primera vez en lo que fue denominada como la pelea del año, pero que se quedó muy lejos de ese nombre a juicio de quienes la presenciaron en directo o pagaron por verla por televisión.

De hecho, los especialistas y los fans de este deporte han llegado a tildar la pelea celebrada en la Capital de Pecado como como la peor de la historia entre dos mexicanos. Como no podía ser de otra manera, la polémica que generó se ha trasladado a las redes en forma de memes.

“Las cosas no salieron como una pensaba, me hubiera gustado que hubiera dado más espectáculo, que tirara más golpes. Pero cuando el cuerpo no te responde el algo, cómo le haces. Mi hijo está bien, está sano eso es lo principal”, comentó Julio César Chávez padre en una entrevista con ESPN. “Se perdió la batalla y no la guerra”.

