Llama Diputada a Legisladores Federales que Echen Abajo Reforma Educativa

Zitácuaro.- Con motivo del Día del Maestro, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez llamó a los legisladores federales echar abajo la Reforma Educativa. Asimismo, a los gobiernos los invitó a atender a los maestros y no criminalizarlos por manifestarse en contra de los abusos de la federación.

Bernal Martínez dijo que sólo con visitar las escuelas públicas, el gobierno y los diputados federales podrán conocer las carencias que sufren todos los maestros en sus centros de trabajos. Y a pesar de ello, con el corazón y dedicación atienden a todos sus alumnos.

Afirmó que los maestros padecen difíciles condiciones laborales. Agregó que la media recomendada de alumnos por salón debe de ser de 20. Pero los maestros mexicanos tienen que atender grupos de hasta 45.

Mary Carmen puntualizó que nunca se consultó a los maestros, alumnos y padres de familia para elaborar la Reforma. No se conocieron ni se incluyeron sus necesidades y la realidad que padecen.

El nuevo modelo educativo, apuntó, fue hecho sobre el escritorio. A pesar de ello, los maestros, aseveró, han sufrido de una campaña propagandística en su contra, para pintarlos como los malos de la historia.

Indicó que los mentores también luchan por los alumnos y los padres de familia. Comentó que la Reforma Educativa no resuelve las necesidades pedagógicas actuales. En apariencia es un modelo atractivo, pero no contempla la dignificación de las escuelas ni la dotación de materiales didácticos idóneos.

Por ello, hizo un llamado a los legisladores federales para que escuchen al pueblo que les dio su voto y echen abajo las reformas estructurales, para que realmente mejoren las condiciones laborales de los maestros.

Señaló que los mentores han trabajado solos. Por su propia cuenta procuran nuevas técnicas de enseñanza. “Si alguien ha puesto en el centro a los alumnos han sido nuestros maestros. Ellos verán cómo le hacen y de dónde, sacan materiales para que el proceso de aprendizaje sea óptimo”, comentó.

La diputada reiteró su compromiso fraterno con los maestros. No sólo de forma personal, sino por parte del Partido del Trabajo, que los ha acompañado en su lucha y seguirá a su lado. “Son un gremio que merece reconocimiento y no criminalizado”.

