Quien más…

Por Lic. M. Joel Vera Terrazas, vera_abogados@yahoo.com.mx*La verdad nos hará libres, y decirla tiene precios, cierto que la libertad de expresión es un pilar fundamental del decir “que”, y de debate. Derecho fundamental de cualquier sociedad saber qué pasa.

Es el acceso a la información de lo que hacen los empleados públicos, es la forma de discernir y discutir de lo que pasa a tu alrededor, así que para generar un observador se necesita de la información, y que más que publicándola.

Por lo que, periodistas de México realizaron protestas enérgicas para solicitar al sistema putrefacto, un alto a la violencia y criminalización de su gremio en el país, la exigencia de la verdad y la justicia y la protección para que ejerzan con seguridad su trabajo.

Nos es por un homicidio, es por muchos más que están en la impunidad. Sin embargo, la labor de informar es un eje central de cada rincón del país, y atentar contra la libertad de expresión es atentar al derecho fundamental de ser informado y es generarle a la comunidad una condena de acciones trágicas y estar en el oscurantismo.

En diversos medios de comunicación del país dieron cuenta del doloroso asesinato del periodista Javier Valdez, símbolo del periodismo en México, quien desplomado en el suelo reflejaba el tiempo que nos está tocando vivir, fue silenciado.

Y, a los gobiernos les vale madre que la muerte sea un tema común en la sociedad, ya nada los inmuta de algo que pasa, es la impunidad que cubre a personas dañando a seres humanos, y el pueblo de Zitácuaro no fue la excepción en la época de Campos que mando silenciar a un periodista que por causas externas no se consumó. ¡Caray!

Por ello, los periodistas tendrán que recargarse en la sociedad y no en el sistema político-podrido, y que se entienda que la libertad de expresión es el camino a la verdad, a la razón y justicia del ser.

La muerte de la humildad al conocimiento como lo fue el periodista Javier, entierran la ilusión y sepultan los conocimientos sobre la violencia en México, cierto es que alguien en su vil mentalidad encargó silenciarlo.

México, es de los más peligrosos para ejercer cualquier profesión, en especial el periodismo ya que logra penetrar en la conciencia y el despertar de lo humano, para que se entienda el tiempo actual.

Una víctima más del sistema putrefacto que se resiste a la transformación y al apoyo social; ya que mejor es la indolencia, la indiferencia de la sociedad, que el tomar acción, las estadísticas de la impunidad son altas.

Esa es la democracia en México, matando periodistas, generando impunidad y que seamos de los países en guerra como Siria Y Afganistán. Sí, en guerra como esos países; ya que la falta de una estrategia integral, promueve el exterminio humano.

La realidad es que el botín es grande y todos quieren a costa de lo quesea y la violencia no para, La ineficacia de fiscalías para atender delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, es por complicidad o impunidad, ya que en el país han atentado de manera sistemática contra periodistas.

No es sorpresa que la población eche de ver, ya que están en su zona confort y no pasa nada, es así que, el discurso oficial, las autoridades de los tres niveles de gobierno incumplen sus obligaciones de garantizar la seguridad, la vida de los habitantes y de peridotitas o no, ese es el México “libre”, no más silencio.

Ocampo y su Traidor…

El poder enferma genera Hydris y la maldad jurídica del presidente de Ocampo Juan Manuel Miranda, quienes en su administración se han dedicado a saquear las arcas municipales, y un grupo de ciudadanos de Ocampo, se organizan para pedir cuentas claras a los dineros e iniciar denuncias por peculado.

Esto, en razón de que su equipo de trabajo refiere que reciben órdenes para hacer el trabajo sucio y utilizan la maldad jurídica para dañar a la población; quien no esté de acuerdo en la función que hace.

Así, es como maneja el presupuesto a su antojo; cuando la ilusión de los patrones era que las cosas iban a cambiar con su llegada, por tal sacaron al corrupto de Arriaga, pero la sorpresa fue que crearon un monstruo que jamás pensaron que llenaría la alcaldía de lacayos y de funcionarios putrefactos de otras administraciones. ¡Caray!

Hoy sus vicios e imperfecciones los ponen en el abuso de poder y en la simulación del servicio público, ya que, de acuerdo a las evidencias, el presupuesto del municipio lo ha ocupado para su beneficio personal.

Cierto es, que la marginación en Ocampo es tal que en muchas ocasiones ceden a las pretensiones del alcalde, ciudadanos preparan fiscalizar su administración y evidenciar sus corruptelas.

Es así que, de acuerdo a la ley de responsabilidad patrimonial del estado de Michoacán; no puede haber hermanos dentro de la administración, y el alcalde nombro en un puesto clave a su hermano para desviar los recursos.

Muestra de que han reportado a la auditoría superior de Michoacán; obras ejecutadas de la administración pasada como de ellos. Por ello, arman células ciudadanas en Ocampo para detectar la aplicación del dinero, ya que el municipio está en la vil marginación e inseguridad. Veamos en que para.

Señal Bohemia…

El sentimiento es algo

Que no se ve,

No hay forma de verlo

Más que de manifestarlo

Pero se siente en la

Luz del día.

Comments

comentarios