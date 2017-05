Ola de Agresiones a Periodistas

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Sólo eso falta. La ola de agresiones y ejecuciones de periodistas llegó a Michoacán. No pasó ni un día de que el presidente Enrique Peña Nieto prometió reforzar las medidas para proteger a los periodistas, cuando secuestran al comunicador Salvador Adame Pardo, de Nueva Italia.

Sin una pista, sin una idea de dónde pueda estar, su familia, los comunicadores michoacanos y del país, estamos indignados por esta nueva agresión al gremio, golpeado por una sola razón: publicar, difundir lo que en realidad ocurre en el estado, en México.

El gobierno del estado ha guardado cómplice silencio al respecto. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, hizo un llamado a no hacer publicaciones “estridentes”, que no ayudan a la investigación. Pero no quieren hablar ni pronunciarse respecto al hecho.

Inclusive, Silvano Aureoles no ha pronunciado ni una sola palabra al respecto. De hecho, está más ocupado, preocupado, por su posible candidatura del PRD a la presidencia de la República.

Por eso, mientras en el estado estalló nuevamente la violencia, el pasado fin de semana, con la ejecución de 7 trabajadores de una huerta de aguacate, por la guerra entre grupos del crimen organizado, Silvano no estaba en Michoacán.

Se encontraba en reuniones al interior del PRD, con los gobernadores de su partido, en busca de amarres para la candidatura a la presidencia de la República. Es decir, el estado se incendia y él sólo se ocupa de su carrera política. No le importa nada más.

Es indignante.

Silvano Aureoles asistió, junto con los demás gobernadores del país, a la reunión que el miércoles sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto, en relación al tema del asesinato de periodistas, luego del homicidio del reportero Javier Valdez, de Sinaloa.

Junto con Peña Nieto, Silvano también puso cara de compungido, para que las cámaras captaran su preocupación por las agresiones a la prensa y su compromiso de reforzar las medidas de seguridad.

No le creyeron al presidente de la República, porque cuando pidió un minuto de silencio por Valdez, los periodistas de la fuente gritaron en demanda de justicia. Tampoco le creemos a Silvano, uno de los principales agresores de comunicadores.

En el caso del gobernador, bien pronto pudimos comprobar que no hablaba en serio cuando avaló el acuerdo para reforzar la protección a periodistas. Horas después se produjo el secuestro de Salvador Adame y no ha sido capaz de mover ni un dedo para implementar un operativo para la investigación y búsqueda.

Al contrario, como ya mencionamos, trata de minimizar el tema. Busca que los medios no le den importancia al hecho. Hace como si nada hubiera pasado, como si dar la espalda al problema lo resolviera.

Y es que no podría ser de otra forma: en Michoacán, el principal agresor de los periodistas es el propio gobierno del estado. En el caso de Adame, el año pasado fue agredido, reprimido y detenido por la propia policía, cuando cubría una manifestación en Nueva Italia.

Las féminas de Múgica (como se llama el municipio, cuya cabecera es Nueva Italia) protestaron porque Silvano decidió que el dinero que la federación envió para construir un Centro de la Mujer en ese municipio fuera desviado a Huetamo.

En la manifestación pacífica, las mujeres fueron cercadas y detenidas por elementos policíacos estatales que iban con la instrucción precisa de reprimir la protesta. Salvador Adame y su esposa Frida Urtiz, fueron rodeados y golpeados por los agentes.

Hay imágenes de video que muestran como un grupo de policías agreden al periodista, mientras uno de ellos lo tiene sujeto del cuello, con una llave de ahogamiento. Luego, ambos son subidos a una patrulla y detenidos.

El gobierno del estado ofreció investigar los hechos y aplicar sanciones correspondientes. Adame dijo que no confiaba en la justicia, ni de Michoacán, ni de México. Y tuvo razón: no pasó nada. Los policías, identificados plenamente, no fueron castigados. Quizá haya pasado lo contrario: en secreto pudieron haber sido premiados.

Salvador acudió al mismo senado de la República a denunciar el desvío de recursos federales para el Centro de la Mujer y la agresión de la que fue objeto. Es decir, era un periodista valiente y luchón. Como muchos de su especie, no se “doblaba” ante los poderosos y no se callaba las injusticias.

Y, sabemos los de esa especie, los que buscan justicia, son castigados, reprimidos, asesinados o… como en este caso, “levantados”. Salvador Adame es un periodista de pueblo mediano, enclavado en la Tierra Caliente, la zona más violenta de Michoacán, de México.

Ahí, el crimen organizado, ese que dice el gobernador que ya no existe, es el que manda, el que impone condiciones y el que decide quien vive y quién no. Eso lo entendió Adame, porque hace 2 años dejó de reportar temas “incómodos” para los criminales. Claro que valoraba su vida y la de su familia.

Inclusive, se retiró un poco del periodismo, ante el retorno criminal. Dicen que trabajaba en una fábrica de agua embotellada. Fue ahí a donde fue un grupo de pistoleros por él, para llevárselo. Esto ocurrió la tarde-noche del jueves y aún no se sabe nada de él.

Salvador Adame era crítico del Ayuntamiento de Múgica, encabezado por un perredista, igual que el gobernador, que ha decepcionado a sus ciudadanos, al realizar un pésimo trabajo.

El comunicador había sido amenazado recientemente, por ello es que se alejó un poco de la actividad periodística. El gobierno lo sabía y no hizo nada. Por eso se puede decir que el estado es corresponsable de lo que le ocurra a Salvador, por omisión.

No queremos pensar que será uno más de los periodistas asesinados en México, cuyos crímenes permanecen en la más total impunidad. Inclusive, para el gobierno el hecho de que no se encuentre su cuerpo le sirve, porque para las estadísticas no figura como un homicidio más.

Pero ya sabemos qué pasa con las personas “levantadas” por las que no piden rescate y que nunca aparecen. No se puede asegurar que estén vivas. Ya pasó en el estado con dos compañeros periodistas de Cambio de Michoacán: hace años que desaparecieron y no se sabe nada de ellos.

En este caso, para sus familiares es peor que la propia muerte, por la incertidumbre de no saber en dónde están, cómo están. De no tener el cuerpo para darle sepultura y cerrar ese capítulo.

Primer Plano se une al rechazo por la agresión a periodistas:

“No se puede matar a la verdad matando periodistas”. Exigimos la aparición de Salvador Adame Pardo con vida. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.

No a la impunidad cómplice de los gobiernos estatales y federales. Que las promesas de castigo para los asesinos y protección para los periodistas no se queden en palabras.

Exigimos a Silvano Aureoles que decida qué quiere ser: candidato o gobernador. No puede abandonar el estado en búsqueda de una aventura política más. Que decida si se queda o se va.

Y, más importante, exigimos que respete el trabajo de los comunicadores. La prensa no es esclava de su gobierno. No estamos obligados a ocultar los temas que no le convienen. No puede, no tiene autoridad para decirnos qué publicar y qué no.

Que su policía combata delincuentes, no periodistas. No es un delito cubrir manifestaciones ni protestas, es un deber social. No puede resolver los problemas del estado con la represión de los movimientos sociales ni de los medios.

Silvano, alto a la agresión a los periodistas. No más impunidad.

Comments

comentarios