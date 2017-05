La Kakistocracia Mexicana

Por M. en D. Joaquín R. Benítez V.

Durante la decadencia del Imperio Romano, el “César” recurrió a los juegos y espectáculos del “Circo”, así como al obsequio de dádivas y alimentos, para distraer la atención de los ciudadanos respecto de los asuntos económicos, políticos y sociales, de allí la frase “al pueblo pan y circo”, creándose así realidad paralela en la que todo parecía funcionar adecuadamente.

En México, desde hace décadas, se ha seguido el ejemplo de los “Césares”, dando al pueblo pan y circo, así, durante años el pueblo ha sido el espectador de la gran puesta en escena del régimen partidocrático, conformándose con las migajas de pan que caen de la mesa, sin embargo, los emperadores sexenales cometieron el error de quitar el pan al pueblo, lo que originó que, por mucho espectáculo que haya, ya no resulta atractivo cuando se tiene hambre y los aplausos de ayer hoy se vuelven reproches.

No se puede aplaudir a un espectáculo en el que existen millones de desaparecidos por todo el territorio nacional; no se puede aplaudir cuando acontecimientos como los de la Guardería ABC, Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, etc., quedaron impunes; no se puede aplaudir cuando la injusticia es la constante; no se puede aplaudir cuando se tiene una kakistrocracia (gobierno de los peores) que se enriquece inmensurablemente; no se puede aplaudir cuando la economía del país se encuentra estancada; no se puede aplaudir mientras se sigan asesinando estudiantes y periodistas; no se puede aplaudir mientras no se combata la corrupción institucional y personal; tampoco se puede aplaudir cuando el territorio nacional sigue siendo una zona de guerra.

Por varias razones no se puede creer en la clase gobernante, pues han sido solamente ellos los beneficiarios de las finanzas públicas; por ello siguen aferrados a las glándulas mamarias del poder, el cual los ha convertido en multimillonarios al amparo de los negocios con el gobierno; hoy aplauden al gobierno, quienes viven en las zonas residenciales nacionales y extranjeras, los que tienen los salarios faraónicos y gastos pagados, aplauden los que se han llenado los bolsillos de dinero público, pero también, aquellos que, no teniendo nada que comer, se ven favorecidos con un mendrugo de pan.

¿Cómo estar de acuerdo con un Presidente, Secretario de Estado, Senador, Diputado o Gobernador, cuando han constituido una perniciosa clase saqueadora, rapaz, indiferente, burlona, cansada, cínica y ladrona? Los aplausos no se dan por discursos bonitos sino por acciones efectivas a favor de la población, tampoco se otorgan por las buenas intenciones sino por el buen ejemplo a seguir; las loas que los políticos piden, no deben darse de manera mecanizada sino razonada.

¿Cómo avalar las decisiones gubernamentales cuando los errores en la dirección del país son más que evidentes y donde las reformas estructurales fueron una retórica barata que en nada ha beneficiado a los bolsillos de millones de mexicanos? Los problemas de la nación no se resuelven con la simulación y los aplausos de los esbirros, ni tampoco con el aglomerado de acarreados que han cambiado su voluntad por hambre.

En política las formas importan mucho y quienes no toman las medidas adecuadas, están destinados a cometer diversos yerros, es por ello que, el lenguaje es importante y por ende debe existir una congruencia entre el dicho y el hecho, es decir, tener un buen manejo de la retórica (como arte del buen decir); por ende, la clase gobernante, debe ser más cautelosa al usar el lenguaje, pues ha sido su propia boca quien los ha metido en varios problemas, los cuales les han restado credibilidad (tómese como ejemplo a Trump) .

Mientras la clase gobernante no llegue a consensos con el pueblo, México seguirá siendo un país destinado al fracaso, a la mediocridad y al caos económico-social; es momento de que el otro elemento de la política (los gobernados) comiencen a tener una mayor participación en las decisiones de la política nacional, es momento de la organización a efecto de exigir el reconocimiento de la soberanía nacional, la cual reside esencial y originariamente en el pueblo, el cual está harto de las condiciones de vida actuales. Es momento de iniciar la nueva revolución, no armada, pero sí ideológica.

El día que el pueblo sea tomado en cuenta en las decisiones prioritarias del país, quizá se vuelva a creer en los gobernantes, mientras tanto, seguirá siendo mero espectador de la política nacional y clientes en cada elección.

