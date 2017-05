La Crisis de Recursos en el Ayuntamiento

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Al interior del Ayuntamiento hay una grave crisis de recursos que ya ha comenzado a pegar a planes, programas y, sobre todo, a un recorte que más afecta a los que menos tienen (como suele suceder en estos casos), como son los trabajadores sindicalizados.

Entre los aproximadamente mil 500 empleados del Ayuntamiento de Zitácuaro, sólo una tercera parte, más o menos, son sindicalizados. Esto es una ventaja, en parte, porque el estar afiliados a un gremio les otorga una base; es decir, no pueden ser despedidos con el cambio de administración.

Pero la desventaja es que son los que menos ganan. Los salarios que pueden ser de hasta 3 mil pesos al mes, en el caso de un barrendero. En algo compensan sus bajos salarios por las prestaciones que han obtenido a lo largo de las sucesivas revisiones del contrato.

No obstante, ahora la situación laboral de los sindicalizados se agrava, porque la crisis económica de la administración municipal (cuyo erario ha sido desfalcado por los “robos” de los alcaldes que han pasado por la silla presidencia, que han salido ricos) les pega a estos dos aspectos: el salario y las prestaciones.

El año pasado, 2016, los trabajadores sindicalizados recibieron un incremento salarial del 0 (cero) por ciento. Esto implicó una pérdida de su poder adquisitivo de al menos un 4%, por concepto de la inflación.

Ahora, tampoco han recibido aumento salarial. Así que su raquítico salario se hace aún más pequeño; cada vez les alcanza para menos. Y lo peor es que, además, de la percepción económica, ahora se va contra sus prestaciones.

Supuestamente un acuerdo ya tomado este año es que no se les otorgarán uniformes. Antes, la dotación era de dos juegos al año, por contrato. Ahora, como lo dice la líder del segundo sindicato más importante, es que ya no les darán nada.

Ante estos cambios que afectan a los trabajadores sindicalizados, sería bueno que la líder del sindicato más fuerte, el que hace las negociaciones, Rocío Esther Vargas Gómez, dijera cuál fue el acuerdo.

Es decir, qué pasó, ¿por qué los incrementos salariales del cero por ciento y por qué se cede en las prestaciones laborales históricas? ¿Qué hay a cambio? ¿Cuál es el problema? Muchos trabajadores están molestos y no tarda en explotar la inconformidad.

Y es que, aunque los trabajadores sindicalizados son una fuerza laboral importante, al interior del Ayuntamiento, no son los más numerosos. Casi dos terceras partes de la nómina está conformada por empleados de confianza, funcionarios y servidores públicos de elección popular.

Ellos son los que más ganan, salvo raras excepciones. Así que el que les frenen los aumentos salariales, pueden aguantar, no corre riesgo la subsistencia de su familia, con en el caso de los sindicalizados. Además, en algunos casos, los titulares de primer nivel, tienen de dónde echar mano, en el caso de la gasolina, los viáticos y otros conceptos.

Cierto que la nómina municipal es alta; también lo es que consume muchos recursos que podrían destinarse a programas y acciones. Inclusive, algunos ciudadanos consideramos que hay más personal del que se requiere para el funcionamiento de la administración.

Pero muchos de estos empleados “innecesarios” (por llamarlos de algún modo) son de confianza. En algunos casos, sin funciones claras, sin horarios, pero con salario. Y también reciben las prestaciones a las que tienen derecho los sindicalizados.

La revisión de la nómina, del desempeño laboral en cada área, es una promesa de campaña que no se ha visto reflejada en el gasto de sueldos y salarios. Los sindicalizados siguen castigados, pero quien sabe por qué extraña situación, el monto de la nómina no deja de subir cada año.

Por otro lado, la crisis al interior del Ayuntamiento ha comenzado a afectar programas importantes. En esta edición, por ejemplo, se habla de la cancelación de la entrega de fertilizante a los campesinos del municipio.

No habrá apoyo para aquellos agricultores de bajos recursos, para que reciban abono para sus siembras y tengan oportunidad de obtener un poco más de producción. Y es que no hay “techo financiero” para este programa.

¿Qué otras acciones y programa sociales han sido cancelados? Sería bueno saber cómo es que se toma la decisión sobre lo que sí y lo que no. Porque en momentos de crisis, lo que se debe de proteger es lo prioritario. Y esto significa lo que beneficie a quien menos tiene… ¿O no?

Funcionarios Fuera de Control

Nos llama la atención el llamado que hizo el gobernador Silvano Aureoles Conejo a los alcaldes para que le informaran cuando sus funcionarios visitaran sus municipios. Esto, porque el mandatario a veces no sabe ni dónde están sus colaboradores.

¿En serio? ¿No sabe qué hacen ni dónde están sus colaboradores? Y, entonces, ¿la culpa es de los alcaldes que no le informan? Este absurdo llamado fue publicado por Quadratin, en el siguiente enlace: https://www.quadratin.com.mx/principal/recrimina-silvano-reuniones-funcionarios-estatales-sin-informado/.

La información señala que, durante la primera reunión de salud municipal, en Morelia, Silvano aprovechó el uso de la palabra para “recriminar” a los alcaldes. Esto, por no informarle cuando algún funcionario estatal está en sus regiones.

Y puso como ejemplo el caso de Zitácuaro, en donde dijo que luego se enteró que el pasado fin de semana estuvieron varios funcionarios de primer nivel aquí. Señaló que, aunque vinieron a una fiesta, ni por cortesía le avisaron.

Ante ello, el gobernador expresó: “Por eso cuando vayan funcionarios de primer nivel a sus municipios les pido, y es una instrucción, que tienen que avisar”. ¡Hay caramba! Eso es una orden

Mal se vio Silvano, de plano se resbaló con esta declaración. El problema es que no sabe dónde están sus colaboradores de primer nivel ni qué hacen. Y los presidentes municipales no tienen la culpa de la falta de control de Aureoles sobre su gabinete.

Por otro lado, los alcaldes no son empleados del gobernador. No es su patrón, no tiene porqué ordenarles algo. No puede hacerlo. Y los munícipes tampoco tienen porqué acatar la “instrucción” de Silvano, si no quieren.

Creemos que esta situación es la consecuencia del destape anticipado de Aureoles, quien a principios de año declaró que sí buscaría la candidatura del PRD a la presidencia de la República; inclusive, se comenzaron a manejar los nombres de su posible sustituto en la gubernatura.

Ahora, los integrantes de su gabinete también están abocados a asegurar su futuro político. Y por ello hacen viajes a los municipios o regiones en donde piensan que podrán obtener una candidatura y un futuro cargo.

Por cierto, uno de los que utilizó un día laborable para asistir a una reunión política fue Germán Tena, titular de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Como recordará, se trataba de un panista que renunció a su partido para respaldar la candidatura de Silvano y se le pagó con este cargo.

Y resulta que, durante la visita del precandidato panista a la presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, ahí estuvo Germán Tena en primera fila. ¿Regresa a su antiguo partido en busca de algún cargo? En todo caso, es evidente que ha destinado a sus actividades políticas el tiempo que debe de dedicar al cargo por el que se le paga.

El “Resbalón” de Sigala

Otro que la regó fue el compadre de Silvano, el diputado Pascual Sigala Páez, titular del Congreso del Estado. En una declaración en la que pretendió minimizar la violencia en Michoacán, dijo que no se trataba de acciones de grupos políticos, sino de “jóvenes mariguanos”.

Sin embargo, esta declaración fue criticada por la Opinión Pública, tanto por estigmatizar a los drogadictos, como por intentar restar responsabilidad al gobernador por la criminalidad creciente.

Tuvo que retractarse y tratar de recomponer su declaración, Señaló que lo que quiso decir es que “grupos delincuenciales reclutan a jóvenes para que realicen este tipo de movilizaciones, jóvenes que en muchos de los casos son orillados a la ingesta de estupefacientes”. Ya mejor ni le hubiera compuesto…

