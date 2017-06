La Falta de Dinero Para Terminar Obras

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- La paralización de diversas obras inconclusas en las comunidades del municipio tiene inquietos a los habitantes y a los jefes de tenencia. Los beneficiados reclaman a sus autoridades auxiliares y éstos transmiten esta presión a la Presidencia Municipal.

El problema es la falta de recursos, que este año ha llegado a niveles graves, mientras que el año pasado hubo abundancia, por el dinero que había sido canalizado por el gobierno estatal.

Ahora, la fuente del recurso se secó y los resultados se ven en la paralización de obras empezadas, lo que provoca malestar. El problema es que el alcalde Carlos Herrera se lanzó a realizar obras, sin tener la seguridad de que el recurso para ejecutarlas llegara.

En este sentido, quienes se han quedado colgados de la brocha son los beneficiarios. Ya hace una semana se manifestaron las comunidades indígenas, las primeras que son sacrificadas, cuando se trata de recortar recursos.

Luego de su bloqueo de carreteras, llegó el secretario de Finanzas estatal, el tristemente célebre extesorero de Zitácuaro, a prometerles que las obras sí se harán. No les dio dinero, les dio fechas y palabras. Esto ha calmado de momento a los inconformes, pero el problema es que si no les cumple el problema se le vendrá más grande.

Ahora, no son pocos los habitantes de las comunidades que han expresado su inconformidad. Hasta el momento, los ánimos no están tan caldeados. Pero si las obras siguen detenidas más tiempo, podría generarse una nueva rebelión.

Una de las banderas políticas del alcalde Herrera es la cantidad de obras que ha iniciado. Habla de más de 400. No es que sea malo que haga muchas acciones. Al contrario, es bueno.

El problema es que quizá no ha tomado en cuenta la capacidad técnica y económica que tenía y tal vez ha abarcado más de lo que puede apretar. Los ciudadanos no están, tampoco, inconformes con el inicio de las obras, lo que les irrita es que tomen más tiempo del necesario y no se acaben.

Ahí hay un problema a punto de estallar. Ojalá haya sensibilidad y le pongan atención, antes de que las cosas pasen a mayores…

“Hija de Pu…”

Y ya que hablamos de la falta de sensibilidad para tratar a los ciudadanos, de parte de los funcionarios municipales, el jurídico del Ayuntamiento se ha metido en un lío con la líder del Sindicato Único de Empleados Municipales (Suem), Rocío Esther Vargas Gómez.

Resulta que Rosalío Suárez Salgado, le llama a Rocío por teléfono para exigirle una respuesta al oficio que le enviaron, en relación al caso de Rafael Contreras Baca. Le señala que sólo le dieron tres días para la contestación y que ya pasó el tiempo.

Vargas Gómez le contestó que su abogado estaba a cargo de ese asunto y que el contralor municipal ya tenía conocimiento del caso. Entonces, Rosalío, nuevamente insistente, le dice: “Entonces, ¿cuándo me trae el documento?”

La líder sindical le responde: “Yo lo checo”. El jurídico del municipio le exigió que entonces le enviara un escrito en el que diga que su licenciado y el contralor “lo están checando”.

Rocío se quedó callada. Aparentemente habían terminado de hablar, pero no colgó. El jurídico pensó que la llamada se había cortado, cuando comentó en voz alta: “Hija de su Puta”. Pero se dio cuenta de que el teléfono estaba abierto y dijo: “Ya me escuchó”.

Efectivamente, Rocío lo había escuchado. No sólo ella, también el titular del jurídico del Ayuntamiento, Ramón Maya, quien estaba cerca del abogado Rosalío cuando la llamada fue hecha.

La líder sindical se mostró inconforme con el trato que el abogado representante del Ayuntamiento le dio, y el trato grosero. Comenta que no es la forma, y que el asunto del que el jurídico le llamaba es un tema en el que este departamento no tiene que ver, porque lo han tratado con el contralor, directamente.

No es todo. No se quedará en inconformidad: en los próximos días, la líder sindical señala que se presentará en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja en contra del jurídico del Ayuntamiento.

Y sí, sorprende este trato a la líder del sindicato titular del contrato colectivo del Ayuntamiento, que hasta el momento se ha comportado como aliada del alcalde Carlos Herrera Tello. Pero con tratos como estos, la disposición de Rocío Esther Vargas podría cambiar. ¡Qué ganas de complicarse la vida! Y, que poca… educación…

El Caso Salvador Adame y Salirse por la Tangente

Cada vez hay menos esperanzas de que encuentren con vida al periodista de Nueva Italia, Salvador Adame Pardo. El gobierno del estado continúa con su política de ocultar la información al respecto, mientras parece que hace lo posible por no hacer nada.

Lo peor es que, en lugar de determinar qué pasó y en dónde está el periodista, el procurador, José Martín Godoy, puso en práctica la vieja táctica de culpar a la víctima, para minimizar su responsabilidad y dar largas al asunto.

El procurador filtró a la radio nacional que la línea de investigación más fuerte era la de “problemas personales”. Es decir, que el periodista tenía relaciones con otras tres mujeres (además de su esposa, claro). Y aunque no lo dijo directamente, dio a entender que estas féminas estaban casadas.

Así que la magnífica teoría de Godoy es que tal vez un marido traicionado pudo haber “levantado” violentamente, a través de un comando fuertemente armado al periodista. ¿Cómo la ve?

Pero no se quedó ahí, aventuró otra hipótesis que también pone en duda la honorabilidad de Salvador Adame: que había comprado unas huertas, junto con otras tres personas y no las pagaron. Aquí la teoría es que los acreedores lo “levantaron”, en venganza.

Y, claro, después de haberse dado cuenta del daño que le hacía al periodista con estas teorías en donde se culpa a la víctima, aclaró que también hay una línea de investigación que tiene que ver con su actividad como periodística.

Sin embargo, las mismas declaraciones del procurador minimizan esta línea: afirma que ha analizado las notas de Adame y que no encontró evidencias de que pudieran haber generado inconformidad en nadie.

Y señala que también interrogó al alcalde de Nueva Italia, a quien se señala como posible causante de la desaparición, por las críticas que Salvador Ademe hacía de su administración municipal.

Pero según el procurador, el alcalde multiseñalado por el periodista dijo que no, que él no tenía que ver nada. Entonces, mágicamente, José Martín Godoy lo exculpa de toda responsabilidad.

Más aún, el procurador afirma que en su “investigación” no ha encontrado evidencias de que alguno de los grupos criminales que operan en la zona de la Tierra Caliente haya participado en el “levantón” del periodista. La pregunta es: ¿Entonces quién?

Mal. En el caso de los posibles líos de faldas, parece absurdo que un posible marido engañado haya secuestrado al periodista. En todo caso, pudo haberlo agredido o, incluso, matarlo en el lugar en donde estaba, en lugar de tomarse la molestia de “levantarlo”.

Igualmente, respecto a la hipótesis de que pudo deberse a una deuda no pagada, los posibles acreedores no han llamado a la familia para pedir dinero. Así que, si no pensaban recuperar su dinero, también era más fácil mandar matar al periodista, en lugar de “levantarlo”.

Lo peor de todo es que el procurador ha declarado públicamente que está en contacto con la familia y le transmite la información que se ha recabado, como resultado de la investigación.

Pero la familia ha declarado que esto es mentira, que les han negado el expediente, a pesar de haberlo solicitado por escrito. Ante esto, se han visto en la necesidad de contratar un abogado, para presionar para que les entreguen la documentación. Es decir, como si los

familiares fueran acusados y no víctimas. Es el colmo…

