Mejora Enferma de Cáncer con Tratamiento de la Artemisa Annua

Zitácuaro.- Hace 4 años, Martha Vázquez Reyes, de Puerto Azul, tenencia de San Felipe, recibió una sentencia de muerte de los galenos especialistas que la trataron: sólo le daban 15 días de vida. La ciencia médica no pudo curarle los múltiples tumores que tiene en el cuerpo, pero la medicina herbolaria sí: hoy, tras ingerir artemisia annua, ya se siente mejor.

No sabe si se curó completamente o no, porque no ha ido al doctor, para que la certifique. Pero no quiere ir, porque cuando fue con ellos no la curaron. Pero es evidente, a simple vista, que el tumor que tiene en la oreja izquierda, que le obstruía la quijada, ya está más pequeño.

La mujer de 56 años, dice, contenta, que ya puede mover bien la quijada y comer bien. Algo que antes del tratamiento de artemisia no podía hacer. Además, ya no tiene los dolores que le producía el hablar y mover la boca.

Martha comenta que su calvario comenzó hace 10 años, cuando de repente le salieron varios tumores en el cuerpo. Tiene 3 en la cabeza y uno en la columna, que a veces le impide caminar.

En busca de una cura, acudió a la Ciudad de México, al Centro Médico Siglo XXI y al hospital de La Raza, en donde están los mejores especialistas de México. Ahí fue donde la desahuciaron, hace 4 años.

Pese a que le decían que sólo tendría 15 días de vida, la alentaban a operarse, para poder tener alguna oportunidad de vida. Pero no le aseguraban que saliera con vida del quirófano. Aun así, le pedían 50 mil pesos por la intervención.

Ella, sin dinero ni para el pasaje, decidió regresar a morir a su pueblo. Pero no murió, aunque su calidad de vida se deterioró cada vez más. Hace 2 meses vio que los productores orgánicos de plantas medicinales, en el mercado principal, hablaban con una ciudadana española que se recuperó de sus tumores luego de ingerir artemisia.

Gerardo Rodríguez le ofreció un tratamiento, pero dijo que no podía pagarlo. No obstante, el productor le comentó que le regalaría el tratamiento y le daría para el pasaje si, a cambio, podía dar testimonio si el remedio daba resultado.

Han sido dos meses en los que Martha Vázquez ha tomado el té de artemisia y la inflamación ha bajado. Ya puede comer normalmente y los problemas para caminar poco a poco se remedian.

Ella misma no puede dar crédito, pero menciona que continuará con el tratamiento y espera que pueda estar todavía más tiempo en este mundo, para poder compartir su vida con sus 14 nietos.

