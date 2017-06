La Indiferencia de Silvano Hacia los Periodistas

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Frida Urtiz, esposa del periodista desaparecido, Salador Adame, y un grupo de periodistas michoacanos tuvieron que ir a la Ciudad de México para buscar la justicia que el gobierno del estado les ha negado. A Silvano Aureoles Conejo no le interesa investigar el caso del comunicador y lo ha mostrado con la negligencia que ha mostrado ante los hechos.

No es que la Procuraduría General de Justicia del Estado y el gobernador no puedan hacer nada para encontrar a Salvador, es que no quieren. Por ello, en lugar de investigar a los posibles agresores de Adame, entre quienes está el mismo alcalde de Múgica, se ha dedicado a revictimizar al desaparecido.

Con informaciones “filtradas” a un medio, primero, y luego reiteradas por el procurador michoacano, Martín Godoy, se pretende hacer creer que Adame fue “ajusticiado” por un esposo engañado. Asimismo, que podría haber sido “levantado” por un agricultor al que Salvador le debía y no le quería pagar.

¿Qué pretende la Procuraduría al dar a conocer estos aspectos supuestamente “oscuros” del periodista? Claramente pretende desacreditarlo ante la Opinión Pública. Se trató de un burdo intento de desactivar la solidaridad que los periodistas michoacanos han mostrado ante los hechos.

Porque se trata de una solidaridad sin precedentes, que ha hecho que los mismos reporteros a los que Silvano Aureoles pretende acallar con dinero, los que han comenzado a cuestionarlo y exigirle que esclarezca los hechos.

Y es que el gobernador, preocupado que está por su “imagen” con la que busca la candidatura del PRD a la presidencia de la República, ha comenzado a ser como lo que es: un represor de periodistas libres, ante quienes no duda en emplear la fuerza pública.

¿Por qué los periodistas apoyan a Frida Urtiz, al grado de acompañar su inconformidad hasta la Ciudad de México? Además de la solidaridad con un compañero de profesión, porque también sienten en carne propia el ambiente de intimidación hacia su trabajo, que fue lo que provocó la desaparición de Salvador Adame.

La esposa del comunicador se cansó de esperar respuesta de la Procuraduría estatal, que hasta le ha negado copia del expediente de la “investigación”. En lugar de ello, tuvo que ver cómo, en lugar de buscarlo, comenzó a juzgarlo por supuestas conductas que, sin ser necesariamente delictivas, sí lo pintaban como una mala persona.

Por eso la necesidad de buscar seriedad hacia el caso de su esposo. Por eso pidió que sea la Procuraduría General de la República la que encabece la investigación; además, que los legisladores federales aprueben la ley de desaparición forzada, para que se proteja a las familias de las víctimas.

¿Qué dijo Urtiz en México? Pidió que la investigación se centre en su trabajo periodístico, porque afirma que recibió amenazas en los últimos días, que el gobierno de Michoacán no ha tomado en cuenta.

Y puntualizó que el alcalde de Múgica tiene algo que ver con este caso. Por ello sorprende la velocidad con la que el procurador Godoy se adelantó a “exonerar” al presidente “enemigo” de Adame, por ser aliado político del gobernador.

Frida señaló que han aportado pruebas e indicios que apuntan hacia el alcalde, que no han sido investigadas. Sólo después del golpe mediático en la Ciudad de México, la Procuraduría michoacana emitió un comunicado en el que dice que este viernes llamó a comparecer a funcionarios de Nueva Italia.

Es decir, casi dos semanas después de la desaparición del periodista y sólo por el escándalo mediático, comenzó a realizar lo que debió de haber realizado a las pocas horas de la desaparición de Adame.

La exigencia es la aparición de Salvador Adame con vida. Pero va más allá: castigo a quienes atentan contra los comunicadores michoacanos y la libertad de expresión. Y, en muchos casos de agresiones a la prensa, los hechos apuntan directamente hacia el gobierno estatal…

Pendientes Urgentes

En Zitácuaro, el debate es sobre las obras. Por un lado, el número grande de ellas, que, a decir del Ayuntamiento, es el mayor en los últimos 10 años. Por otro, el de los ciudadanos que piden más celeridad en los trabajos y que no se detengan por falta de recursos.

Sin embargo, ante la millonaria inversión hay dos obras que la administración municipal ha dejado de lado y que son prioritarias: por un lado, el nuevo panteón, que en administraciones anteriores ha servido de excusa para desviar millones de pesos.

Es un tema urgente, porque como sabemos, hace años que el panteón municipal está saturado y no tiene más espacio para nuevas tumbas. Se ha tenido, todo este tiempo, que utilizar los espacios ya ocupados por familiares, para resepultar a los nuevos difuntos.

Lo anterior ha generado, inclusive, un mercado negro de venta ilegal de espacios que ha provocado conflictos como que una tumba, aparentemente abandonada, sea reclamada por más de una persona que la compró a su supuesto dueño.

Esta administración no ha avanzado nada en relación a la construcción de un nuevo panteón municipal. No es que queramos que se hagan proyectos irreales como las dos anteriores administraciones, que sólo buscaban justificar inversiones millonarias en terrenos para nada aptos para un cementerio.

Lo que nos gustaría es que se aborde seriamente esta problemática y se haga un proyecto serio, viable y que se concluya. El servicio de panteones es una obligación legal del Ayuntamiento y es algo con lo que no se ha cumplido en las últimas administraciones.

Por otro lado, el tema del relleno sanitario. Al principio de esta administración se recibió un relleno sanitario casi al tope. Era urgente construir a la brevedad uno nuevo, para que se le diera uso en cuanto el anterior se saturara totalmente.

No se ha hecho. Por el contrario, a la celda ya llena se le han tendido capas y capas superiores, hasta no soportar más. Es, nuevamente, un foco de infección, sin que exista una solución a corto plazo, porque la construcción del nuevo relleno no ha entrado en los proyectos de las más de 400 obras de esta administración, a pesar de ser una urgencia.

Guerra de Palabras

Ofendidos, escandalizados, los expresidentes Antonio Ixtláhuac Orihuela y Juan Carlos Campos Ponce se lanzaron en contra del alcalde Carlos Herrera Tello, a quien calificaron de mentiroso y de querer ocultar su falta de resultados con señalamientos en contra de sus antecesores.

En una nota de Monitor Expreso (http://www.monitorexpresso.com/edil-zitacuaro-michoacan-pruebe-acusaciones-retan-ixtlahuac-orihuela-campos-ponce/) se lanzan con todo contra Carlos Herrera, aparentemente en respuesta a los señalamientos de que anteriores alcaldes tenían posibles vínculos con el crimen organizado.

Las dos respuestas fueron duras y sin miramientos: Ixtláhuac llama a Herrera “incapaz” y “sin compromiso social”; asimismo, lo califica de “desmesurado” e “irresponsable”. Afirma que la culpa de crimen organizado, cuando fue alcalde, era del gobierno estatal, que en ese tiempo estaba a cargo de PRD.

Campos afirmó que Herrera busca tender una “cortina de humo” sobre las supuestas investigaciones que sus empresas hicieron en la Ciudad de México. Asimismo, menciona que trata de cubrir su “incapacidad” como presidente para desarrollar obras de impacto social.

Ambos acusan al actual alcalde de señalamientos que a los dos se les hicieron en su momento, cuando fueron presidentes. Y es que, por ejemplo, Campos señala que Herrera ha hecho “obras infladas” y sin “impacto social”.

Y señala algo que seguramente hizo que se mordiera la lengua: “En mi gobierno no hubo vínculos con el crimen organizado”. Lo cierto es que ambos, Ixtláhuac y Campos, se describen como magníficos gobernantes, cuando en su momento fueron señalados por irregularidades diversas.

Ahora será bueno ver cuál es la respuesta de Carlos Herrera y si la polémica continúa. Y es que con eso de que los tiempos electorales ya se vienen encima, cualquier tema será bueno para criticar al adversario y traer agua para el propio molino. Veamos…

Comments

comentarios