Cínicos Puros

Lic. M. Joel Vera Terrazas, vera_abogados@yahoo.com.mx*En el país no se necesita políticos con doctorado y hábiles para ser millonarios se necesita ser de esa clase política podrida privilegiada. Ya que, para los políticos la transa y la impunidad es el pan de cada día.

Un empleado político tiene atribuciones de robarse el dinero del presupuesto y argumentar honestidad e inocencia, cierto en la actualidad dan vergüenza de tantas estupideces que dicen, ya que no se necesita inteligencia más que sentido común y lógica:

Cierto es, que en Michoacán ha sido endeble y pasivo con la impunidad que los empleados políticos lacras se siente intocables y creerse el cuento de inocentes y confrontar a las autoridades a que les demuestren sus fechorías ¡caray!

Dicen que lo que te checa-te cala; Carlos Herrera en medios de comunicación afirmó que “que su gobierno no trabaja ni se asocia con delincuentes” y no se hizo esperar los dos ex empleados del pueblo de Zitácuaro, Juan Carlos Campos y Juan Antonio Ixtláhuac les caló en urgencia, y le exigen que presente pruebas y las denuncias correspondientes.

No sé si quieren verle lo estúpido a la población, porque están en su zona comodita pero la memoria no les falla de lo que se vivió en Michoacán, Antonio Ixtláhuac dijo que Herrera es un irresponsable al imputarle tal barbaridad y no tener mesura como presidente y que él ha sido respetuoso en su gobierno. ¡Se la creen!

Pero el más sin vergüenza fue Juan Carlos Campos, quien refirió que no tiene elementos suficientes para decir que en su gobierno hubo colusión con la delincuencia y envalentonado reta Herrera que comparezca ante las autoridades acusarlo y presentar evidencias de sus afirmaciones.

Y, que ha de mas no ha dado resultado como él. ¿Qué, que?… se mordió la lengua, no existe ninguna duda de sus fechorías y de sus alcances y vinculaciones, ya que en ambos trienios hubo delincuencia, e inclusive Campos Utilizó para silenciar al periodista de El Despertar, ¿o ya se le olvidó? ¡Caray!

Sin dejar pasar por alto que pesan sobre Campos denuncias y juicio político por desviar más de 200 millones de pesos de su administración, e inclusive se dedicaron a la falsificación de documentos para pensionar trabajadores.

Lo cierto es, que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la administración del empleado campos y transparentar donde está el dinero propiedad del pueblo, nada de que se quede en el olvido.

Esto, para combatir la corrupción que en Michoacán es una forma de vida en la clase política putrefacta, ya que fue alarmante el nivel de descomposición que dejó y preocupa el desarrollo del municipio. Por lo que Herrera en uso de sus atribuciones debe aplicar todo el peso de la ley contra estos corruptos y cínicos puros.

El Mesías…

López Obrador, es el derrotero de su propia derrota en el Estado de México, ya que sigue la dinámica de ser la esperanza de México, de ser un fanático de sí mismo; es decir se siente dueño de la verdad absoluta que no acepta ninguna crítica.

AMLO, vende espejitos de ser honesto, pero los video escándalos y lo de su hijo de ser receptores de recibir lana, de quien sabe dónde, cree que con -bla, bla- resuelve los problemas que aquejan a México.

Se apoderó de la campaña de Delfina que al final de la contienda se hablaba más de él, que de la candidata. Por ello, le costó la derrota para decir lo de siempre fue “fraude” y si gana fue “democracia”, por favor si las reglas del juego son aprobadas por todos los partidos de que se quejan.

La sociedad está cansada de los partidos políticos putrefactos del color que sea pero, según AMLO, es la esperanza de la necesidad, se valen de artimañas para engañar a la gente más pobre.

El hecho de ser el presidente de MORENA le permite agarrar millones de pesos para el cual fue creado y le seguirá permitiendo vivir del erario y a acostilla de la pueblo. Es así que, no hay diferencia con las otras especies políticas.

Es así que, MORENA es la expansión pura de la corrupción ya que quienes tienen cavidad son los desechos o corruptos de otros partidos, ya que la verdad absoluta dentro del partido es la de AMLO.

Su discurso hueco ya cansó y los únicos que pueden escribir su historia y dar la trasformación son los patrones (pueblo), para ello se ocupa que salgan de su zona de comodidad, ya que no será MORENA, la que resuelva tus problemas. Así de sencillo, quien gano fue la corrupción.

Señal Bohemia…

Sentado bien, Pensando que tengo

La libertad del ser Y, tú.

Quizás pueda estar Triste, pero siempre

Con el anhelo de Vivir hoy, Hoy, sí Hoy

Y, tu cuando, sueños hechos realidad.

Por eso, siempre voy por el sendero de

La vida disfrutando lo que si poseo explorar

Vivir hoy.

