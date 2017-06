Acusan de Homicidio a Adolescente Víctima de Violación

Ciudad de México.- El pasado 1 de junio, Iztel de 15 años fue acorralada por un sujeto de 30 años que la arrastró bajo un puente cerca de las inmediaciones del metro Taxqueña donde abusó de ella en repetidas ocasiones y aunque ella pidió ayuda, nadie se acercó ayudarla pese a que si vieron que estaba siendo ultrajada.

Mientras Iztel intentaba salvarse, forcejeo con el abusador y lo aventó, pero sin querer enterró el cuchillo en su pecho. “Me acabas de picar perra”, le dijo el sujeto identificado como Miguel ángel Pérez Alvarado, detalla la carpeta del caso.

Luego de un rato, llegaron las autoridades y le pidieron a la menor identificar al hombre como su violador y ambos fueron llevados al Ministerio Público. Pero dos días después, le avisaron a Iztel que su abusador había muerto y es aquí donde la historia comienza a ponerse peor, pues ahora es acusada de homicidio.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México imputó a la chica de 15 años homicidio doloso y ahora Iztel vive encerrada en su casa con el miedo de que sea detenida. Incluso afuera de su casa hay policías que esperan a que salga. Por su parte, la familia dijo que han recibido amenazas por parte de conocidos del violador.

“No entiendo por qué hay una carpeta de investigación en mi contra, porque dicen que están investigando homicidio cuando la víctima soy yo. A mí nadie me ayudó, me amenazó con un cuchillo, lo tenía en el cuello y me violó como 10 veces, me decía que me lo merecía, que me iba a matar, yo que culpa tengo”, declara la menor.

Por el momento, familiares de Iztel piden ayuda a varias organizaciones, incluso medios de comunicación para que pueda hacerse justicia.

Comments

comentarios