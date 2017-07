Lic. M. Joel Vera Terrazas, vera_abogados@yahoo.com.mx*La corrupción y la impunidad son canceres que tienen en crisis a la sociedad y preguntarnos ¿Por qué? Fue detenido el empleado municipal de Jungapeo Javier Hernández, por la comisión de participar en la privación de la libertad personal y homicidio de ciudadanos de la localidad de Jungapeo.

Claro está que ningún delito de impacto debe quedar en el olvido, y mucho menos en la impunidad sea quien sea, la potestad del estado es; investigar, acusar y probar los hechos delictuosos, ya que la actuación del empleado municipal es como la de muchos cuando llegan al poder pierden piso de sus emociones y empieza el descontrol de gobernar.

Las versiones del conflicto desencadenan que al llegar al poder inicia el proceso de enfermedad mental y emocional, y se olvidan de sus promesas de campaña. La arrogancia, la soberbia y el abuso se apodera de su yo interior, es así que el alcalde Javier se olvidó de los principios básico universales y al llegar se sirvió con la cuchara grande bien se lo dijo su amigo “Carandía”: “pórtate bien y deja de andar abusando”

La realidad de las cosas que no es el único responsable en este caso, también otras autoridades que tuvieron conocimiento previo, y fueron omisos en atender con prontitud y eficacia el hostigamiento que se orquestaba, pero la tragedia se consumó.

Para ello, el gobernador en comunicado de prensa refirió que no va solapar y dar impunidad a nadie del partido que sea. Bien por eso, y que pasa con los de más donde habido eventos delictivos por la omisión de los presidentes.

Por lo tanto, el PRD se deslinda de la desgracia en la que cayó el empleado municipal, e inclusive coincide con lo que el gobernador refiriendo que se aplique la norma penal, sin distingo alguno, es decir lo dejan solo en su adversidad política y personal.

Como lo he dicho no son casos aislados en el estado, existen otros munícipes que son foco rojo y los han complacido en sus corruptelas y abusos de poder, la regla debe ser como el propio gobernador dijo; aplicar la ley sin distingo alguno, pero no veo claro en otros orientes.

Es así que, todos debemos pararnos en responsabilidad de nuestras acciones y resultados y dejar la justificación. Esto, para que las cosas puedan fluir de manera adecuada y en equilibrio de una democracia, de lo contrario siempre seguiremos en esta crisis humana.

Lo que en este caso policiaco no debes ser, es la actuación de la policía que actuaron fuera de los protocolos policiacos, para generar operativos de detención y hubo daños colaterales de gente que nada tenía que ver el entierro.

Ya que, al momento de ejecutar las supuestas ordenes de aprensión lastimaron y violaron los derechos humanos de terceros. Y, las evidencias hablan por sí solas.

Se metieron las casas sin órdenes de cateo, generaron detenciones ilegales y agredieron físicamente a las personas e inclusive robaron dinero de las viviendas, tiraron la ropa de los roperos. ¡caray!

Los encargados de la prevención de los delitos cometiendo atrocidades fuera de la ley, es decir los policías procedieron como unas lacras, por lo que esas acciones deben ser castigadas y sancionadas, sin distingo alguno sea quien sea. Así, como quien ordeno el mal logrado operativo.

El sistema acusatorio es claro y no permite estos atropellos ilegales, por lo tanto, demuestran su pleno desconocimiento e ignorancia por los derechos humanos, son peor que los criminales.

¡Miserables!

Se justificaron y dicen que no es verdad; cuando existen senda de videos y fotografías que dice lo contrario, claro está que tiene que cuidarse las a las investigaciones en su contra, para que no queden impunes, y que entiendan “quien comete un delito se le castigue” para no romper con la legalidad constitucional, ya que con ese actuar muchas veces quedan fuera los verdaderos delincuentes.

Acto continuo, dictan vinculación a proceso del empleado ha alcalde ante los apoyos para ello, dictan medida cautelar de prisión preventiva en virtud de la naturaleza del caso que la constitución prevé la prisión oficiosa, por eso delitos. Esto, vasado en que no hubo duda razonable de haberse dado esos hechos delictuosos, sin prejuzgar su presunción de inocencia.

Claro caso del que el sistema político está podrido y en una decadencia humana fatal que se tiene que rediseñar con la participación de todos los ciudadanos para observar a los empleados a un cargo público. Está lejos, muy lejos…

Que más Permitirás…

Aparece el periodista Salvador según la versión de la procuraduría general de justicia del estado de Michoacán; en más dudas que certezas; aparece o ¿no?

Cuando la urgencia de la institución (PJEM), era zafarse del caso y acallar voces nacionales e internacionales, y de la noche a la mañana aparece calcinado y con una seguridad de la autoridad de decir que es el. ¡Caray!

Con este sistema putrefacto sus teorías de localización son más burdas y dudosas y además de que su muerte fue por un asunto personal y no por su labor periodística. ¿Lo creen? …, Me parece más que buscar algo que decir que fue así y cerrar el caso.

Sin embargo; la familia, no les cree y pidió la atracción a la PGR para darle certeza al caso hipotético, en virtud de decir que fue una invención de la procuraduría, por lo tanto, demandan que no se cierre la investigación hasta agotar todas las hipótesis.

Señal Bohemia…

Sueño: como todo niño nacer,

Crecer, pensar y Como debe

Ser esa Gaviota volar Por la Vida.

Atesorando la usanza

Para ser libre.

Así mi camino sigue libre como

Viento.

