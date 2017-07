Acuerdos que no se Cumplen

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Tienen razón los vecinos de la calle Degollado cuando dicen que el Ayuntamiento no respetó el acuerdo que firmó con ellos, porque el punto era que la obra en esa calle iba a iniciar cuando se terminara la de la avenida Revolución. Pero, en los hechos, los trabajos ya comenzaron… con el cierre de una parte de esa calle.

Efectivamente, el inciso 2 de los 8 puntos del acuerdo, señala: “Iniciar la obra hasta que se abra la circulación vehicular de Revolución”. Es decir, hasta el mes de agosto, que es cuando afirman que lo de la avenida principal quedará totalmente terminado.

Pero no. Hay otra cosa: la obra de Degollado inició de oriente a poniente, cuando el plan inicial era de comenzar al contrario. Inclusive, la parte en donde en este momento se iniciaron los trabajos no estaba contemplada en el proyecto, porque el dinero no alcanzaría para llegar más allá de Mora del Cañonazo.

¿Qué pasó, entonces? El convenio que se hizo con los vecinos, se supone, está vigente. A menos que haya habido una nueva reunión, de la que este medio no se enteró, en donde los habitantes de Degollado cambiaran de opinión.

O, por otro lado, pareciera que existen una prisa por iniciar obras, una desesperación por comenzar ya, aunque existen varias obras inconclusas por toda la ciudad. Esto, a pesar de que la opinión mayoritaria de los zitacuarenses es que primero terminen lo que está iniciado, antes de empezar más.

Y es que, con las varias obras, que involucran calles de alta y mediana circulación, la vialidad ha quedado estrangulada, al grado de que es necesario el doble o el triple del tiempo normal para ir de un lado a otro de la ciudad.

El mismo alcalde tuvo oportunidad de comprobarlo el pasado martes, cuando llegó tarde el acto que encabezó en el Complejo Deportivo Salesiano. Su disculpa a los asistentes fue que tuvo problemas para cruzar la ciudad, por el cierre de calles, debido a las obras. Finalmente vivió en carne propia lo que los ciudadanos padecemos a diario.

Por otro lado, los congestionamientos viales que ya son cosa de todo el día, de prácticamente todos los rumbos de la ciudad, son muestra de la saturación que existe en la ciudad. Esta situación no desaparecerá del todo, aunque abran las calles que en este momento están cerradas.

Y es que lo cierto es que el número de vehículos que existen en el municipio ya superó, con mucho, a la capacidad de circulación que tienen nuestras calles, que fueron hechas para un Zitácuaro con menos autos y habitantes.

La ampliación del libramiento Samuel Ramos y de la Suprema Junta Nacional Americana han aliviaron un poco, en su momento. Ahora, estas vías también están saturadas.

El problema es que no se ha planeado para dar una solución a la congestión vehicular. Es decir, no hay vías alternas a Revolución, que es la única vía que cruza toda la ciudad y nos saca a Morelia y a Toluca. Hace falta otra avenida que ayude a desahogar la circulación en el centro de la ciudad. No la hay.

Tampoco hay vías alternas para Hidalgo y Degollado, que son el eje oriente poniente de la ciudad. Ambas, angostas, ya también están saturadas y no hay ni planes ni proyectos de construir vías alternas.

El problema de la saturación vehicular, de los molestos congestionamientos, que tanto padecen las ciudades grandes, ya nos alcanzó. Y lo malo es que ninguno de los cientos de millones de pesos que se invierten en esta administración ha sido destinado a solucionar este conflicto.

Por lo pronto, como ciudadanos, esperamos que la apertura de la principal avenida, en la fecha prometida, a inicios de agosto, al menos nos den un respiro de la asfixia en la circulación vehicular que padecemos desde hace casi un año…

Silvano, Malas Cuentas

Aunque el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cada día se posiciona más, dentro y fuera del PRD como posible candidato de este partido a la presidencia de la República, el gobernador Silvano Aureoles Conejo aún no quita del dedo del renglón.

Silvano busca que su don de la negociación le gane el apoyo de las corrientes más importantes del PRD para que, en un momento dado, el “dedazo” de las tribus mayoritarias lo unja como candidato a la presidencia de la República.

Inclusive, en sus sueños más húmedos, Aureoles se ve como el candidato de un “frente amplio”, que cuente con el apoyo del PAN, para aumentar sus posibilidades de un posible triunfo que lo lleve a Los Pinos.

Sin embargo, estos sueños tienen como principal inconveniente la realidad. Por un lado, Miguel Ángel Mancera no se hará a un lado. Y si no logra la postulación del PRD, podría buscar la vía libre para presentarse a las elecciones del 2018, lo que podría representar una nueva división entre los militantes perredistas.

Por otro lado, aunque Silvano fuera candidato del PRD, es poco probable que el PAN se le una, porque es bien cierto que los panistas saben que necesitan del frente amplio para asegurar el triunfo electoral, pero ellos esperan que los demás partidos los respalden a ellos y no al revés.

Además, Silvano tiene suficientes problemas en su estado como para poder presumir de una imagen de liderazgo y de gobernante eficiente. Lo cierto es que su trabajo ha dejado mucho que desear, porque como candidato generó muchas expectativas que no han sido cumplidas.

Por el contrario, a Aureoles no le han salido bien las cuentas, y aunque ha tenido un importante respaldo de su aliado, el gobierno federal, el dinero nadie sabe a dónde ha ido a parar.

A menos así lo revela un informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En este documento se afirma que Michoacán es el que más recursos observados tiene en todo el país, en relación al año fiscal 2016.

Es decir, de todo el dinero para planes y programas que el gobierno federal envió a Michoacán, se desconoce el destino de más de la mitad de ellos (51.4 por ciento). La ASF ya ha exigido al estado que entregue cuentas de ese dinero, a través de diversas observaciones, que no han sido subsanadas.

Por ello, al no aclarar el destino del recurso, la Auditoría Superior de la Federación exigirá la devolución de 2 mil 415 millones de pesos. Esto es, casi la tercera parte de los 7 mil 419.9 millones de pesos que no han aclarado todos los estados del país en conjunto. ¿Así aspira Silvano a dirigir todo el país?

Precampañas con Campañas

Para la Vista

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez recién hizo una campaña para la vista que llevó a las comunidades del municipio, a lo largo de la semana pasada. La legisladora intensifica sus actividades y sus recorridos permanentes por el municipio.

Es obvio que la primera diputada petista que gana el distrito de Zitácuaro busca conservar y aumentar su capital político para aspirar a un nuevo puesto de elección, en los próximos comicios.

Su caso será interesante, porque quizá vuelva a ser cobijada por la suerte, como cuando fue candidata a diputada, que estuvo respaldada por el PRD; ahora con la alianza que su partido, el PT, ha hecho con Morena, quizá pueda ser abanderada en coalición con la organización de Andrés Manuel López Obrador.

Y, por ello continúa con sus actividades, sus visitas, una especie de precampaña, para lo cual su puesto de diputada se presta bien y ella lo ha aprovechado. No es la única, el legislador federal, Antonio Ixtláhuac Orihuela, del PRI, hace lo mismo.

Curiosamente, también Ixtláhuac utilizó eso de realizar una campaña de salud visual para acarrearse aplausos. El problema es que el priista lo hizo en Lázaro Cárdenas. ¡Qué raro! Ese municipio está muy, muy lejos de su distrito.

Pero es entendible, porque quizá Antonio Ixtláhuac busque entrarle a la lucha por la candidatura a senador, que abarca todo el estado. Es poco probable que los grupos priistas más fuertes lo dejen llegar a esa posición.

Sin embargo, es claro que Ixtláhuac ha comenzado a utilizar una estrategia que buenos resultados le ha dado en el pasado: pelear por un puesto mayor para que su partido le ofrezca una candidatura menor, pero en bandeja. Ya veremos…

Comments

comentarios