Es Eduardo Escalante Primer Portero Mexicano en Jugar Europa League

Andorra.- En el futbol suelen ser más recordados los goles que las atajadas, los delanteros más que los porteros, pero en la historia quedará marcado el nombre de Eduardo Escalante como el primer guardameta mexicano en participar en un partido de Europa League, la segunda competición más importante a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Ante los golpes que representaron el fallecimiento de su padre, la lesión que le cerró las puertas en el futbol mexicano y las pocas oportunidades, prefirió ir a lejano lugar y convertirse en uno de los menos de 80 mil habitantes con los que cuenta Andorra para realizar su sueño: ser futbolista profesional y jugar en Europa.

En México probó suerte con Dorados, Xolos y Chiapas, pero una lesión alejó la ilusión de debutar en Primera División.

El último equipo en México fue Jaguares. Jugué en Sub 20, en Segunda División y estuve en el primer equipo en varias pretemporadas, pero me lesioné un dedo y me dijeron que ya no entraba en los planes”.

El desánimo y la frustración se apoderaron del jugador tras estar un año sin enfundarse los guantes, al grado de imaginar que su futuro podría estar en un lugar alejado de la portería. “Pensé dejar el futbol. Recordé que tenía una promesa con mi padre y mi familia, eso me animó, trabajé y luché para volver después de la lesión”.

Tras el trago amargo, vio llegar una oportunidad, una que cambiaría su vida radicalmente, tanto como pasar del recalcitrante calor de Sinaloa a los 10 grados bajo cero que llegan a registrarse en la montañosa Andorra.

El promotor Javier López me preguntó si venía y dije que sí. Probé con el UE Santa Coloma y quedé en la filial. Ahí jugué todos los minutos, quedamos campeones. Me dieron la oportunidad de estar en el primer equipo y jugar el partido de vuelta en la primera ronda de la Europa League”, recapitula.

Esto no termina aquí. Estoy muy orgulloso y contento por lo que me ha pasado. Los tiempos de Dios son perfectos”, comparte el futbolista, quien encontró en Oswaldo Sánchez e Iker Casillas la inspiración para ocupar esa posición, aquella que él mismo tachó de ingrata.

“Mis metas son ser titular con el UE Santa Coloma el próximo torneo, trabajar duro para llegar a la Selección Mexicana y jugar en ligas más importantes de Europa”.

Comments

comentarios