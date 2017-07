Algo del Rock Suizo del Grupo Krokus

Por Julio Antonio Rojas Rodríguez*Como ya anteriormente había escrito, el rock cuando fue conocido mundialmente perdió nacionalidad y en todo el mundo lo adoptamos como propio; cuando yo tenía como unos siete u ocho años, que fue cuando conocí realmente este ritmo, no sabía ya la gran relevancia que tenía en todo el planeta.

Como no recordar las tardes, después de ir a la escuela primaria Niños Héroes, las ganas de escuchar música, y como en ese entonces no teníamos más que un radio pues no llegábamos ni a tocadiscos, me gustaba pegarme a él y tratar de sintonizar alguna estación de otra ciudad, más que nada de la capital mexicana, el D.F.

A veces si lograba mi objetivo y, aunque a veces con un poco de ruido, pero alcanzaba a escuchar aquella gran estación llamada Radio Exitos, y poder oír la música que estaba de moda, en especial el rock y el programa de los Beatles, esa fue mi primera fuente de información en cuanto a la música, los grupos, cantantes y la moda y de donde comencé a interesarme en saber más allá del éxito del momento sino de lo que hubo antes dentro del ámbito rockero y sus inicios.

Creo que es desde en ese entonces que me propuse el poder aprenderme tanto el nombre y el grupo o cantante de la canción que estaba de moda y el año en que fue un éxito, y me ha servido para que en estos tiempos, al escuchar tal o cual melodía, se detonen mis recuerdos y vuelva a revivir aquellos tiempos, tanto de mi niñez, como de mi juventud.

Bueno, después de tantos recuerdos, ahora paso a lo siguiente, el grupo del que hablaré en este día, al escuchar a un grupo olvidado de los años ochentas, y digo olvidado porque la mayoría de los que estuvimos en esa década no conocían de ellos, siendo que, aunque efímera, pero productiva carrera musical, fueron uno de los mejores intérpretes de rock de aquella década y dejaron un legado que los que nos gusta el buen rock apreciamos.

Claro que me refiero al grupo Suizo de rock Krokus; a lo mejor como eran suizos no eran tan conocidos en este continente, aunque yo, por el año de 1983, llegó a mis manos un cassete con una canción de este grupo que de inmediato la catologué como una gran rola que sería un éxito y así fue, la rola en cuestión es la grandiosa One vice at time, uno de sus primeros éxitos, aunque ellos fueron conocidos por su siguiente producción.

Entrando y en materia, conozcamos más de este grupo, Krokus es un grupo suizo formado en 1976 por Chris von Rorh (bajo y voz), Jurg Naegli (teclados y bajo), Tommy Kieffer (guitarra), ampliado posteriormente con Heinz Friez (voz solista), que fue sustituido más tarde por Marc Storace (voz solista). Con Fredie Steady (batería) y Fernando von Arb (guitarra) y con los LP Painkiller (79) y Metal rendez-vous (80) obtuvieron sus primeros exitos en Gran Bretaña en 1980. Mandi Meier (guitarra ) sustituyó a Kieffer (muerto en 1986 de SIDA) en 1981 y publicaron el álbum Hardware antes de su primera gira norteamericana.

Por fin en 1982 consiguen introducirse en el mercado americano con su mejor obra, «One vice at time». Curiosamente el éxito entre comillas no le llegó con este LP sino con el siguiente Head Hunter (83) del que llegaron a vender más un millón de copias

La historia prosigue con otros discos como The Blitz (84), Change of address (86), que consiguió seguir dándoles de comer gracias a versiones como «Schools out» de Alice Cooper, así como una serie de covers y éxitos propios que hizo que el nombre de Krokus fuera conocido internacionalmente, para mi fue la mejor época del grupo, en los ochenta

Después del disco en vivo Alive and screaming (86) consiguen grabar «Heart atttack»(88) un intento infructuoso de estirar un poco más el chicle. Y ya nos ponemos en la actual época de libre mercado, salvaje y maravilloso que disfrutamos, y que lógicamente no podía desaprovechar esa leyenda viva del Heavy Metal.

En el año 2003 se edita «Rock the block» flamante nuevo CD grabado con la todopoderosa Warner que consigue devolver a krokus a los papeles y que propicia que al año siguiente aparezca «Fire and gasoline» típico doble CD grabado en vivo en su gélida tierra y con DVD de regalo. Desafortunadamente por un problema con la mano del guitarrista se suspende la gira americana.

Para estos tiempos, aunque Krokus sigue trabajando, no ha tenido el éxito internacional de los años ochentas, pero sigue entregando uno que otro gran tema este grupo, igual que otros europeos que iniciaron o tuvieron auge en los ochentas, sigue con su música metalera, a pesar de que ha pasado el tiempo y los nuevos grupos, dizque de rock, ya no lo toquen, pero para ellos eso no importa y el rock se sigue tocando como rock, bien por ellos.

Comments

comentarios