Rebelan Testimonios Derroche de Javier Duarte de Recursos Públicos

México.- Entre los testimonios presentados contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa se señala que compró tres departamentos en Santa Fe para sus hijos, además de entregarle un departamento y una camioneta de lujo marca Land Rover a su “compañera sentimental” y entregar 300 juegos de placas de taxi a uno de sus hermanos, Cecil Duarte de Ochoa.

La declaración de Juan José Janeiro fue una de las armas principales de la PGR durante la audiencia. El abogado fiscalista era socio de Moisés Manzur Cysneiros, un empresario que ha sido señalado por el Ministerio Público Federal cómo uno de los principales testaferros de Javier Duarte.

Janeiro reveló que el 15 de enero 2016 y sin importar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había presentado las primeras denuncias en su contra, Duarte solicitó al entonces tesorero, Juan Manuel del Castillo, que transfiriera 350 millones de pesos a la red de empresas fantasma, dijo que los necesitaba “para gastos personales”.

Ese dinero se transfirió de manera directa a las cuentas de un grupo de compañías fantasmas sin que se simularan contratos o licitaciones que justificaran la salida del recurso.

Janeiro también expuso que una ocasión el ex gobernador de Veracruz le pidió su apoyo para la compra de tres departamentos en un desarrollo de lujo en Santa Fe, los cuales serían destinados a sus hijos, utilizando los recursos que se desviaban del erario.

Mediante ese mismo esquema, Duarte adquirió dos departamentos en unas torres de Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

Por su parte, el ex abogado de Duarte, Alfonso Ortega, reveló que el ex gobernador le solicitó en una ocasión la adquisición urgente de un departamento en Xalapa, Veracruz, para dárselo a Xochitl Tress Rodríguez, ex candidata del PAN a una alcaldía en esa entidad federativa y ex funcionaria de servicios educativos en el gobierno de Javier Duarte.

