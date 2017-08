Hacen Público Video que Evidencia Abusos de Policías con Detenida

Colombia.- Un escándalo puso en jaque a las más altas autoridades policiales de Cali, Colombia, luego de que se hiciera público un video en el que se ven los abusos que cometieron los oficiales de turno contra una modelo que había sido detenida.

Se trata de Katherine Martínez, quien trabaja como modelo y porrista del América, y quien fuera detenida por los oficiales luego de haber protagonizado un altercado en la vía pública estando ebria. Martínez fue llevada esposada a la estación policial, donde comenzó el denigrante trato.

“Se presenta una discusión entre amigos y llegó la Policía”, relató la modelo en declaraciones a BLU Radio. “Ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show”, agregó.

Martínez dijo que accedió a los pedidos de los oficiales allí agrupados porque estaba bajo los efectos del alcohol. La mujer, visiblemente molesta, señaló que se estaban difundiendo “rumores” sobre ella que no eran ciertos.

Ayer, luego de que el video se hiciera público, la modelo se presentó ante la fiscalía para denunciar a los policías que la humillaron y se aprovecharon de su estado.

Comments

comentarios