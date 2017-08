Pierde Seriedad Entrega de la Presea Suprema Junta Nacional Americana

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- La Presea Suprema Junta Nacional Americana, cada vez más desprestigiada. Los regidores, conformados en jurado, tuvieron miedo de declarar desierta la entrega del reconocimiento, ante falta de candidatos de peso y se fueron por la fácil de otorgar este galardón a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Se supone que el espíritu de la presea es reconocer a la institución o persona que haya dado una aportación especial al municipio, tanto en el arte, como en la cultura, en las ciencias, las artes y en el servicio a la sociedad.

Además, que esta labor que han hecho le brinde al municipio honra y prestigio. Se entiende (al menos así lo explicaban los que propusieron la instauración de la presea) que se premiaría a quien haya dado algo excepcional de si, en beneficio de los zitacuarenses.

No es el caso de la UMSNH. Lo que ha hecho es formar profesionales, es cierto, pero no es algo excepcional, porque esa es su función. Es decir, es lo que está obligada a hacer.

Así que se le va a dar la presea al nodo de la Michoacana por el sólo hecho de hacer lo que tiene que hacer, con el presupuesto que el gobierno el estado y los apoyos del municipio le dan.

¿Hay algún maestro del nodo que no cobre por enseñar? ¿Lo hacen sólo por la educación de los zitacuarenses, más allá de su labor en el aula? No. Claro que no. Así podríamos premiar a todas las escuelas de Zitácuaro, desde preescolar hasta de nivel licenciatura.

De esa forma, inclusive, los regidores tendrían solucionado el problema de tener que decidir cada año a quién darle la presea. Sólo tendrían que hacer un sorteo para ver a qué escuela le toca para el año siguiente.

No hubo un análisis a fondo de los regidores, quienes no entienden el verdadero sentido de la presea, ni el significado que debe de tener para los zitacuarenses y los mismos galardonados.

Ya basta de premiar a las personas que hacen el trabajo para el que les pagan, lo que ha sucedido varias veces. Si las propuestas ciudadanas no dan para reconocer la labor, es más digno y más valioso para la presea declarar desierta su entrega. Así, para el próximo año se pondrá la vara más alta y se exigirá más a los candidatos.

Pero no. Este año sólo hubo 4 propuestas. Una, la del profesor Fernando Infante, fue desechada porque es empleado municipal y no procede. Otra, la de Emilio Guzmán, empleado de Salubridad, se consideró que no tenía los suficientes merecimientos, aunque recibió 2 votos del cabildo.

La tercera, la de Ricardo Merlos Serna, socorrista de la Cruz Roja, los regidores consideraron que no se presentaron las pruebas de sus acciones destacadas. Así que quedaba el nodo de la universidad. Y, sin considerar si sus merecimientos eran suficientes y sus acciones extraordinarias, simplemente votaron por darle la presea. Y asunto arreglado.

Insistimos: ¿se le va a dar la presea por educar y formar profesionistas? Eso es lo que tiene que hacer. La misma Universidad Michoacana lo señala al describir cuál es su misión y su visión:

“Es la Máxima Casa de Estudios en el Estado de Michoacán con la oferta educativa de mayor cobertura, reconocida por su calidad y pertinencia social, que forma seres competentes, cultos, participativos, con vocación democrática, honestos y con identidad nicolaita, con capacidades para resolver la problemática de su entorno”.

Ante las cada vez más desairadas actividades de la Suprema Junta, la entrega de la presea era una de las acciones que despertaba más expectativa ciudadana. Pero ya no, precisamente porque se ha perdido la seriedad de su entrega…

Otra Historia de Corruptos

José Luis Abad Bautista, alcalde de Maravatío, es el político corrupto de moda en los medios de comunicación. El edil se ha convertido en todo un tirano en su municipio, en donde hace y deshace a su antojo, sin importar lo que la ley dicte.

A nivel nacional causó indignación el video que se difundió en donde ordenó a los policías retirar a un regidor de una sesión de cabildo, sólo porque le exigió que entregara cuentas del destino del recurso municipal.

Ese no ha sido el único caso, sino uno de tantos que ha hecho que sus propios regidores presentaran en su contra una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, misma a la que se le dio entrada.

Pero también ha sido denunciado penalmente. En este caso, por dos regidores de su mismo partido, el PRD. Uno de ellos, Angélica Vallejo Yáñez, afirmó que el alcalde Abad Bautista la amenazó de muerte.

Con total abuso de su poder, el alcalde de Maravatío ha prohibido a los regidores que usen sus celulares para grabar las sesiones de cabildo. Esto, para evitar que la ciudadanía conozca los asuntos que ahí se tratan.

No obstante, los propios maravatienses de a pie han padecido en carne propia la actitud despótica y prepotente del alcalde, a quien acusan de malversación de los fondos públicos.

Los ciudadanos señalan que la mayoría de las obras que se hacen en ese municipio son ejecutadas por la empresa del propio alcalde. Además, se le acusa de desviar los recursos de la feria.

También afirman que Juan Abad Bautista, hermano del alcalde, actúa en el municipio como supervisor de obra y cobra en las arcas municipales, lo que constituye nepotismo.

Los regidores incómodos no son invitados a las sesiones de cabildo por el alcalde, quien toma decisiones de cómo se gasta el recurso sólo con sus incondicionales. Ante ello han acudido al Tribunal Estatal Electoral de Michoacán, que les ha dado la razón.

En sus resoluciones, los magistrados han señalado que los acuerdos tomados en esas sesiones no tienen validez y ha ordenado al alcalde volver a realizar las reuniones y discutir los asuntos. Pero no lo ha hecho. Ha desacatado al tribunal, sin ninguna consecuencia.

Inclusive, el mismo Comité Municipal del PRD, partido del alcalde, se ha deslindado de él, porque no comparten su forma de gobernar el municipio. Hay un hartazgo de la sociedad en su contra, pero no pasa nada.

Es la misma historia de siempre: corrupción, impunidad y tolerancia de las dependencias encargadas de sancionar este tipo de conductas y de procesar penalmente a quien se supone que ha cometido un delito. ¿Qué esperan?

Perredistas con Amlo

Cada vez son más los perredistas que le dan la espalda a su partido para respaldar a Andrés Manuel López Obrador, en su búsqueda por la presidencia de la República. Para mala suerte de Silvano Aureoles, en días pasados el propio senador de Michoacán por el PRD, Raúl Morón, dejó claro que él también va con el tabasqueño.

En un anuncio nacional, junto con Pablo Gómez y otros líderes del PRD, Morón dejó claro que no renunciará a su partido, ni de afiliará a Morena, pero sí respaldará a Obrador en la campaña electoral.

Tal respaldo incluye poner la estructura de su grupo político, en Michoacán, conformado por maestros, en su mayoría, a favor de Andrés Manuel. Pero no es sólo él, cada vez hay más perredistas, en Michoacán, que le dan la espalda al gobernador, quien aspira a ser candidato a la presidencia de la República por el PRD.

Las cosas no van tan bien para las aspiraciones de Silvano, con la desbandada de perredistas en su propio estado. De nada sirven los golpes publicitarios en medios nacionales, con sus “destapes” y respaldo de incondicionales.

Cada vez se ve menos probable que alcance la candidatura, así que quizá lo mejor sería que se olvide de su aventura política, por el momento, y se concentre en su trabajo como gobernador, ya que tiene tantas cosas que solucionar y promesas que cumplir.

