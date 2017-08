Repaso a los Musicales, Años Setenta y Ochenta

Por Julio Antonio Rojas Rodríguez*Los años setenta, recuerdo que fue cuando viví mi niñez y parte de mi adolescencia, en esos años estudié la primaria y la secundaria.

Pero, desde mi niñez, siempre me incliné por la música, el ser un melómano, ya que me gustaba y, no sólo el escucharla, sino también, el poder concoer que grupo y como se llamaban las canciones.

Exactamente no sé cuando comencé a escuchar la música, lo único que si recuerdo es que desde ese tiempo, mi gusto principal fue para las interpretaciones en inglés, a lo mejor sería que, como el rock mexicano estaba proscritos o marginado, ene se tiempo, por ello me incliné en ese idioma.

Y es el rock, en primer lugar, eltipo de música que imperaba ene se tiempo, entre los adolescentes y los jóvenes, por ello mi inclinación por este tipo de música; auqnue también, había buenas baladas rock o rítmicas o pop que también llamaban mi atención, pero, en inglés.

Al llegarme estos recuerdos, y escuchar dichos temas una vez más, ahora gracias a al tecnología, es que decidí escribir sobre esta época de buena música, es por ello, que es el tema de esta colaboración, los musicales años setenta ochenta.

A grandes rasgos, la música rock en la década del 70 comenzó en forma desgraciada con la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin, dos símbolos de la generación de los 60, que mueren a causa de sobredosis. En lo musical, la experimentación hippie y psicodélica de los 60 dio paso a un género mucho más pomposo y enrevesado: el rock sinfónico.

Sus principales exponentes -y también los más exitosos- fueron Yes, Genesis y Pink Floyd, quienes se cansaron de vender millones de discos y llenar estadios. En líneas generales, el rock más puro seguía dominado por The Rolling Stones y The Who, quienes se vieron favorecidos por la separación de Los Beatles. En tanto, bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple fueron los puntales de lo que luego se llamó heavy metal, un género que iba a marcar una época años después.

La década del 70 fue una de las más creativas y prolíferas, en lo estrictamente musical, en cuanto a calidad y crecimiento artístico.

En los primeros 70, además, el glam rock y la actitud andrógina de talentos como David Bowie y T-Rex iban a hacer las delicias de miles de seguidores. Y aquí comenzó toda una puesta mucho más teatral, mostrando que el rock además de acordes era un espectáculo integral: así, Alice Cooper y Kiss se adueñaron de los mejores shows de la época, y luego serían influencia para muchisímas bandas, y aun hoy lo siguen siendo.

La música experimentó un constante “derribar barreras”. Se vistió de divertido, experimental y de provocativo. Aunque esta última fue lo más característico desde que se gestó el rock allá por los 50’s. Pero también fue una década que hizo crecer a las bandas y cantautores.

En estos diez años las Compañías Discográficas aumentaron su poder de llegada a la gente por medio de los sencillos y discos, pero también acrecentó la supremacía corporativa sobre el artista. Aunque muchos tenían pleno control sobre su propia obra, muchas veces la última palabra la tenía el sello discográfico.

A partir de la segunda mitad de la década, un género proveniente de los suburbios neoyorquinos irrumpe para devolverle esa cuota de rebeldía que el rock y la música de los 70 había perdido: se trata del punk, una música mucho más minimalista y rápida que la practicada hasta el momento: sus principales exponentes fueron Ramones en Estados Unidos y en Inglaterra los Sex Pistols y The Clash.

Luego del furor del punk, que fue relativamente corto, a principios de los ochenta aparecen dos estilos que iban a dominar la década: por un lado la new wave -pop- y por otro el heavy metal, que en los ochenta se hizo grande con la aparición de bandas que ya hacía un tiempo que la estaban peleando: Iron Maiden, Saxon y los más veteranos Judas Priest, entre otros, provenientes de Gran Bretaña (movimiento que se conoció como NWOBHM –New Wave Of British Heavy Metal-).

En tanto, las bandas conocidas como de la new wave utilizaron una estética mucho más glamorosa, y aunque muchas provenían de la camada punk, la música de los 80 fue bailable y apta pata todos los gustos: así, grupos como The Police, Duran Duran, Culture Club y Spandau Ballet coparon los charts y las radios. También, la música de los 80 fue tomada por los solistas, como Michael Jackson, Prince o Madonna, como ya hablamos en este completo artículo.

Hubo además espacio para el movimiento dark, con exponentes como The Cure y Bauhaus, y para el tecnopop que pegó fuerte entre los adolescentes de la mano de Depeche Mode, Erasure y Pet Shop Boys, entre otros. Mientras, una banda de esta década luego se iba a erigir como la más importante del mundo: U2.

El último de los movimientos musicales masivos de los 80 fue el hard rock, una versión más liviana del heavy que casi rozaba la múica pop. Grupos como Bon Jovi, Def Leppard o Poison vendieron millones de discos con una propuesta que venía acompañada por las caras bonitas de sus integrantes para delirio de las adolescentes; en paralelo, otros como Guns N’ Roses y Metallica se disputaban el trono heavy hacia finales de los 80.

