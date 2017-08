El Informe de Herrera: Lluvia de Halagos, Número y Obras

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Una lluvia de números, de obras, de halagos y felicitaciones hicieron del informe de gobierno municipal un verdadero día de fiesta para el alcalde. Sin embargo, una vez pasada la borrachera es necesario analizar los datos y medir en su adecuada dimensión el progreso que se ha logrado con esta “inversión histórica” de la que mucho se habló.

Sí, hay más inversión. Y, sí, hay más obra que en otros años. Eso no se puede negar. El gobernador Silvano ha utilizado su facultad discrecional para canalizar a Zitácuaro recursos extra, gracias a que el alcalde es su amigo y ha formado equipo por él.

(Aureoles dice que porque quiere mucho a Zitácuaro. Creemos que esto es cierto, en parte, porque, por otro lado, lo más seguro es que esta cantidad de dinero canalizado al municipio tenga que ver con algún plan político).

No obstante, esta gran cantidad de cifras, que se manejan de forma triunfalista, tiene que ser analizado en un contexto menos frívolo que el auto homenajearse. Un viejo político zitacuarense, ya desaparecido (Roberto Herrera, curiosamente, padre del actual alcalde), señalaba: “halago en boca propia es vituperio”.

Y sí es necesario hacer un ejercicio de revisión, para que quede claro de qué magnitud es la inversión y saber, bien a bien, cuántas, cuáles y cuál es la calidad de las obras realizadas.

Porque, aunque se presume de transparencia casi total (91 por ciento), la verdad es que no se sabe cuál es la cantidad que se ha invertido en obras. Los números varían entre los 460 millones, a 932 millones de pesos. ¿Cuál es la real?

En entrevista de este medio con el director de Urbanismo y Obras Públicas, Hugo Raya, mencionó que la inversión en obras de este año era de 460 millones de pesos. Sin embargo, el alcalde Carlos Herrera dijo en el informe que la cantidad era de 520 millones 630 mil pesos.

Y, por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo mencionó, en un boletín emitido por su Coordinación de Comunicación Social, que “con una inversión histórica de 932 millones de pesos transformamos Zitácuaro”.

Esto genera una gran duda: ¿Cuál es la cifra real? Y, lo peor: ¿Por qué una variación de casi 500 millones de pesos entre los números del Ayuntamiento y del gobierno del estado?

Y, como ejemplo, otro dato: Herrera mencionó en su informe que se reforestaron 100 mil árboles en zonas forestales afectadas. Sin embargo, esta cifra no pudo ser alcanzada, porque el vivero municipal no cuenta con estos árboles y las dependencias del sector forestal tampoco canalizaron plantas porque todas estaban comprometidas.

Entonces, ¿es falsa la cifra? ¿Se “infló” o se consideran como municipales las plantas que otros organismos han plantado en Zitácuaro, como parte de otros programas? Y no son las únicas dudas.

Sabemos que los informes de gobierno no son para explicar, para disipar dudas, sino sólo para presumir y lucir. Es para “cacaraquear” lo que se haya hecho, sea cierto o falso. Por ello, esperamos que, en breve, con una misma transparencia que caracteriza al Ayuntamiento, se publiquen las cifras para poder hacer un análisis.

Lamentablemente, se repitió ese acto anacrónico, fuera de toda justificación, de hacer de una obligación legal (informar a la población), un rito en el que se diviniza la figura del servidor público. Se le convierte en un ser especial, etéreo, que todo lo puede.

Malo. Muy malo. Porque no es un ejercicio democrático el monólogo del alcalde, en el que él sólo tiene el derecho de hablar, sin que los ciudadanos puedan interpelarlo ni cuestionarlo.

Y se monta toda una parafernalia para ello. Ahora fue el corazón de la ciudad el que se reservó para el acto de lucimiento, en el que se destinan recursos públicos que podrían servir para destinarlos a programas sociales.

Tan fue un acto de lucimiento, que políticos de todos los partidos aprovecharon el evento del “mensaje” para hacer presencia, para dejarse ver. Ahí estaba desde el panista Marko Cortés, hasta el priista Antonio Ixtláhuac Orihuela, la petista Mary Carmen Bernal, y el perredista Pascual Sigala, entre muchos otros.

Aduladores

Nunca antes, desde que se implementó el mecanismo de “responder” al informe de gobierno en Zitácuaro, los regidores habían jugado un papel más adulador como el que presentaron en esta ocasión.

Es costumbre que los representantes de la fracción del partido en el gobierno halaguen el trabajo de su alcalde y lo defiendan de las críticas de los regidores de los otros partidos.

Y los representantes de las fracciones de oposición juegan un papel de jueces, en los que centran su atención en señalar fallos, tareas pendientes o, de plano, cuestionar. De acuerdo al partido de que se trate, las críticas podían ir de las moderadas a las totalmente radicales.

Esta vez no. Todos los regidores utilizaron su tiempo en adular. A diferencia de las críticas que emiten en las sesiones de cabildo, parecía que los ediles obedecían la consigna de halagar al alcalde Carlos Herrera.

Fue un espectáculo penoso. No es que necesariamente se tenga que destacar lo malo, sino porque ha temas que inquietan, inconforman a grupos de ciudadanos. Y, los regidores, como representantes de la sociedad, tenían que hacer eco en ellos.

El papel fue lamentable, porque se denota que los regidores no tienen contacto con los ciudadanos y no saben de su problemática. Además, porque se nota que no leyeron el informe, no lo analizaron, no quisieron trabajar. Malo.

Inseguridad

Claro, entre todos los halagos y la falta de señalamientos, hubo un tema que no pasó desapercibido. Aunque con tibios cuestionamientos, se hizo patente la inconformidad que existe en el tema de la seguridad pública (o, más bien, la falta de ella).

Siempre que se toca este tema, el alcalde Herrera compara la actual situación con la que se vivía hace 3 años, cuando el crimen organizado había arrebatado toda autoridad a los gobiernos establecidos.

Y no, claro que no vivimos en ese momento, que esperemos nunca regrese. Pero lo cierto es que vivimos en un municipio en donde la delincuencia común opera con toda impunidad, sin que la policía municipal haga nada para evitarlo.

Al contrario, nuestra policía se ha convertido en un cuerpo represivo que arremete contra los ciudadanos, cada que hay oportunidad para ello. Y no es lo que queremos, no es lo que nos “vendió” el hoy alcalde en la campaña.

Esta policía, con un director que ya ha demostrado su incapacidad en sobradas ocasiones, no sirve. El problema es que el municipio sí le ha invertido mucho dinero, muchos millones.

De hecho, tan sólo en este año se destinarán más de 100 millones para capacitar, armar y equipar a la policía. Esa cantidad se suma a una casi parecida que se le invirtió el año pasado.

Tanto dinero no se refleja en los resultados. A pesar de la capacitación y equipamiento, la policía no logra controlar la criminalidad. No se puede entender esta situación si no es con la complicidad de esta corporación con los delincuentes.

Ojalá el alcalde, luego de la euforia de su festejo, retome este tema y haga algo al respecto. Debe entender que para que la conducta de la policía se haya convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es porque ya está harta de esta situación…

Temas Pendientes

Hubo muchos temas que el alcalde dejó pendientes y que retomaremos en la próxima entrega. Entre ellos, por ejemplo, el retraso de la terminación total de la magna obra: la avenida Revolución. Las constructoras, de plano, no cumplen con los tiempos que se marcan a sí mismas. Y esto es lo que molesta a la ciudadanía…

Comments

comentarios