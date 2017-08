El Poder Metalero de los Ochenta, con la Banda Accept

Por Julio Antonio Rojas Rodríguez*La otra tarde me puse a pensar la gran variedad de buena música que me ha tocado vivir durante mi existencia, yo lo siento como un privilegio, pues me ha tocado estar en los tiempos en que la mejor música, y en especial el rock, fue hecha y que ha influenciado hasta nuestros días a nuevos intérpretes de la misma, aunque la verdad, como siempre lo he dicho, yo me quedo con lo original, pues desde los años sesenta he preferido siempre lo original.

Estaba en esta reflexión y recordando, a una pregunta de mi hija, como eran los tiempos en que yo iba en la secundaria y cuando después entré a la prepa, de como era la música y la moda, como le hacíamos los adolescentes en aquellos años, finales de los setenta y principios de los ochenta para divertirnos.

Al entrar más en detalles, sobre todo de música, fue que recordé que había un grupo, para mí considerado el pionero en música de rock pesado o glam rock, como se le llamaba en los ochenta, de aquellas viejas bandas que tocaban por el simple hecho de hacerlo y expresar su sentir, no como ahora que todo es más comercial que buena música.

Esta banda de llamó Accept, grupo, no solo pionero en el mundo del estilo de música hard rock, como ya lo había comentado, sino que en su propio país, ya que ellos eran originarios de Alemania, al principio, también yo creía que eran de Inglaterra, pero no, eran alemanes, pero con un estilo que de ´solo escucharlos se enchinaba la piel de lo bien que se oían las guitarras sonar al ritmo de sus canciones.

Esta banda influyo mucho en los grupos como Twisted sister, Quiet Riot y otras durante los ochenta, solo para que se den una idea de lo bien que tocaban, mismo que hacían que se tuviera una sensación emocionante, sólo de volverlos a escuchar, cuando escribía esta colaboración, volví a sentir esa sensación y me regresé en el tiempo a mis años de preparatoria, cuando me sentía un gran rockero y con sueños de convertirme en un intérprete famoso de esta buena música.

Recuerdo que en ese tiempo que escuchaba a Accept, eran los tiempos en que cansado de mantener mi cabello corto, los 3 años de secundaria por disposiciones de la misma institución, fui de los que al entrar a la preparatoria me hice la promesa de que duraría otros 3 años en cortarme mi cabello y lucía mi melena, como creo que a algunos lectores les ha pasado, que en la adolescencia sentían ganas de romper con lo establecido, pues yo fui uno de ellos.

Bueno creo que ya fue suficiente hablar de mi y ahora les hablaré del grupo que hizo ese cambio en mi, para que los que no conocen o conocieron de este, pues lo conozcan. Esta fue una de las bandas incuestionablemente más grandes del heavy metal europeo de los ochenta, pues Accept fueron pioneros del heavy metal ochentero, pronto lograron afinar una máquina que desgranaba requintos de guitarra muy aceptables.

Accept se formó en Alemania con Udo Dirkschneider, Wolf Hoffmann y Jan Kommet, más Peter Baltes y Stefan Kaufmann y es una de las agrupaciones importantes en el desarrollo del Heavy Metal, que desde mediados de los 70 en adelante supo definir las características del estilo y en los 80 grabar varios de los grandes discos de la corriente como “Restless and Wild”, “Balls To The Wall” y “Metal Heart”.

Accept fue formado en 1976 en la localidad de Solingen, Alemania, por el vocalista Udo Dirkschneider, los guitarristas Wolf Hoffmann y Gerald Wahl (reemplazado en 1978 por Jörg Fischer), el bajista Peter Baltes y el baterista Frank Friedrich. En 1978 graban su primer elepé “Accept”, donde la voz agresiva de Udo encaja perfectamente con los instrumentos eléctricos.

Al poco tempo, el baterista Friedrich, que no quería comprometerse profesionalmente con la banda, es sustituido por Stefan Kaufmann, y dos años después se producía un cambio en la guitarra con la entrada de Jorg Fischer. En 1980 graban su segundo álbum “I’m A Rebel”, que es el primero con el que la banda logra una mediana popularidad. La brutalidad de la voz de Udo, unidos al poder de las guitarras, el bajo y la batería, llevaron al grupo a un nuevo estilo musical, que sería bautizado con el nombre de Heavy Metal en Inglaterra.

En 1981, llega el tercer disco titulado “Breaker”, que los lanza a una gira por Europa junto a otro de los grandes de la corriente, Judas Priest. Siguieron endureciendo cada vez mas hasta que pudieron plasmar una sólida muestra de proto thrash metal con el “Restless and Wild” de 1982. Esta magistral producción contenía temas como la speed ‘Fast as a Shark’ y ‘Princess of the Dawn’.

El nuevo elepé, producido por Michael Wagener, fue el disco que los lanzó a la fama internacional, sobretodo por el sonido pesa y brutal que marcaron. Este álbum es considerado uno de los más influyentes por los solos de guitarra que se convirtieron en modelos clásicos para las nuevas generaciones del metal. Para la gira se les une el guitarrista Herman Frank.

Le sucedieron, en cosa de años, “Balls to the Wall” y “Metal Heart”, para así validar una auténtica entrega de power metal y ser el punto de referencia para muchas bandas de heavy rock europeas. El primero de estos fue el que en definitiva los llevó a ser un suceso por todo el mundo y los convirtió en una de las bandas más importantes dentro de su género musical. Además incluyeron en sus letras distintos tópicos, como la política, el sexo y la religión.

Luego de un extenso tour, en 1984 graban “Metal Heart”, producido por Dieter Dierks, quien tenía una importante fama por haber trabajado con Scorpions. Para 1984 se vinieron giras por los Estados Unidos y una participación en el legendario festival de Donnington; fueron los años de gloria para Accept, cuya carrera empezó a ir cuesta abajo desde “Russian Roulette”, una producción con poca recepción comercial y que sin embargo, los hizo andar de gira como cabeza de cartel por Estados Unidos, Canadá y Japón.

La escasa repercusión de este álbum provocó tensiones al interior de la banda, al punto que Udo decidió retirarse para iniciar una carrera como solista. En ese momento el grupo perdió la brújula y pretendió, a través de dos diferentes vocalistas entrar en el mercado americano, incluso a costa de traicionar sus principios heavy. (También sacaron el desconocido disco en vivo, “Kaizoku Ban”).

Posteriormente a estos discos se produce el primer rompimiento importante de la banda con la partida de Udo, que comienza su carrera como solista grabando el álbum “Animal House”. Por su parte, los restantes Accept, encuentran el reemplazo de Udo en el cantante norteamericano, David Reece, con quien realizan en 1989 un muy pobre y suavizado álbum titulado “Eat The Heat”.

Luego de eso, no había otra posibilidad que la de tomarse un descanso y después de un período con muchos problemas, la banda edita el elepé en vivo sacado de las giras de la época con Udo, “Staying A Life” (1990). Tres años más tarde vuelven a juntarse con su vocalista original y graban en 1993 la aplaudida producción “Objection Overruled” y en 1994 “Death Row”, donde es reemplazado temporalmente el baterista Stefan Kaufmann por Stefan Schwarzmann.

Al año siguiente graban “Predator”, junto al baterista Michael Cartellone (Ted Nuggent, Damn Yankees), en el cual parte de los temas son cantados por el bajista Peter Baltes. Finalmente, y luego de un extenso tour por todo el mundo, Accept decide separarse tras 20 años de carrera. Su último concierto tuvo lugar en Tokio, Japón, convirtiéndose en una de las bandas leyendas del Heavy Metal. En 1998 editan el disco en vivo “The Final Chapter”, mientras que Udo se mantiene en carrera como solista, en lo que conocemos como U.D.O.

Luego de que el catálogo de estos íconos del heavy rock alemán fue re editado en digi-pack por Nuclear Blast, en 1999 se lanzó un disco tributo donde aparecen agrupaciones como Dimmu Borgir, Therion y Hammerfall. “A Trubute To Accept” también constó de una segunda parte lanzada en octubre del 2001, donde participaron bandas como Witchery, U.D.O., Disbelief, Darkane, Spiral Tower y otros que reconocen en Accept una de las grandes bandas de todos los tiempos.

Comments

comentarios