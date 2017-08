Desafían Bomberos a Director de Seguridad: No Dejarán de Informar

Zitácuaro.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios lanzó un desafío al director de Seguridad Pública, César Iván Marín Jaimes: no dejarán de informar a la ciudadanía de sus actividades, a pesar de la amenaza de volver a suspenderles el salario a los encargados.

Juan Manuel Pérez Bernal, comandante de los bomberos de Zitácuaro, informó que el jefe policíaco cumplió su amenaza de retenerles el salario, por un mes. Pero, afirmó que a pesar de ello no acatarán la orden de no informar a la gente.

Puntualizó que se trata de un problema personal de Marín Jaimes con los bomberos a quienes trata de forma discriminatoria. Agregó que durante los 30 años de historia de los tragafuego han salido adelante gracias a la gente. Por ello es que no pueden dejar de informar sobre sus actividades.

Dejó en claro que, si la suspensión del salario se repite, que no haga, porque no van a cambiar de parecer. No obstante, señaló que es una medida injusta, que no se aplica a otras corporaciones; esto, porque la misma Dirección de Seguridad Pública comparte información, sin que se le castigue como a Bomberos.

Pérez Bernal aclaró que el problema es directamente con César Iván Marín y que el alcalde no tiene nada que ver con ello. Agregó que a pesar de esta medida, Bomberos seguirá adelante, gracias a la gente.

Realizarán Festejo

Por otro lado, dio a conocer que el 22 de agosto, día del bombero, realizarán su festejo, como cada año, con apoyo de la ciudadanía. Ese día, a las 8 de la mañana, realizarán una misa en la iglesia de la colonia de El Moral.

Al mediodía realizarán un recorrido por las calles de la ciudad. Finalmente, a las 3 de la tarde se realizará una comida y un “pequeño” baile. La invitación para que la ciudadanía participe en el evento está abierta.

Reparan El Gran Pájaro

Por otro lado, dieron a conocer que la motobomba El Gran Pájaro pudo echarse a andar, luego de poco más de un año de estar parada. Fue necesario el cambio del cluth, y se espera que todo esté listo para el 22 de agosto.

Las refacciones fueron compradas con el apoyo de la gente (por lo que agradecen la ayuda) y la mano de obra la pusieron los propios elementos de bomberos.

