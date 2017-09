Cambio de Ceremonial

Por M.C.D. Miguel Angel Avilés T.

El día 19 de agosto, el Dr. Moisés Guzmán Pérez y un servidor ayunamos; como nadie había podido informarnos si se requería invitación para asistir a la ceremonia de entrega de la Presea Suprema Junta Nacional Americana, la buena, la que otorga el Ayuntamiento de Zitácuaro, pero que fue idea y creación de la sociedad civil zitacuarense, encabezada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, otra vez, la buena, la de los fundadores, no la actualmente secuestrada; decidimos irnos muy temprano al Teatro Juárez para ver si había que hacer “fila” en caso de que el acceso fuera ordenado y democrático, o, si era a la mexicana, encontrar un “influyente” nos apadrinara para poder entrar. Resultó que no fue una cosa ni la otra, el acceso era libre, pero había que esperar a que arribaran los personajes y funcionarios que en ese momento estaban asistiendo al acto que se desarrollaba en el monumento a la SJNA y ocuparan los asientos que les habían reservado, lo cual además de lógico era justo.

Con puntualidad arribó al recinto el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Doctor Medardo Serna González y su comitiva, cuya jefa de protocolo invitó al Dr. Guzmán a unirse a la misma y de “pilón” también a mí, como Nicolaita agradecido le tome la palabra. Ante un teatro llenó pero no rebosante de asistentes, me preguntó el Dr. Moisés Guzmán: -¿como ves el asunto? bien, pero algo raro; faltan políticos de peso completo, ex presidentes municipales (con excepción de Cenobio Contreras y Aldo Tello), “acarreados” y sobran un montón de políticos de medio pelo y sus espectaculares séquitos.

Mientras esperábamos el arribo de la comitiva, observe que por fin fue inscrito en el muro de honor del congreso del estado el nombre de don Vasco de Quiroga ( Gerardo Correa: La justicia a veces tarda en llegar, pero llega, lastima que no te haya alcanzado vida para contemplar éste acto de elemental justicia, por cuya realización luchaste) cuando llegó me di cuenta que estaba integrada por los poderes cívicos estatales, el comandante de la zona militar y el Obispo de Michoacán, Carlos Garfias , trilogía que a mi me parece bien, pero quien sabe como le hubiera parecido a nuestro diputado constituyente, Profesor Jesús Romero Flores, liberal “rojo” a ultranza.

Enseguida comenzó el evento, que para no variar, sufrió como ha sucedido en los últimos años modificaciones en su ceremonial. Hagamos un recuento: todo comenzó cuando el año 2 011 se otorgó la Presea a los difuntos integrantes de la SJNA, sin informarnos, por que “médium” ellos nombraron al entonces presidente municipal su representante para recibirla y pronunciar el discurso de aceptación, el año 2014 se le otorgó a la Asociación Civil contigo si Crece, su presidente, pronuncio el discurso de agradecimiento, lo que es correcto, pero no lo fue el que se colocara la Presea, pues no se le otorgo a él, si no a la asociación; el año 2016 se volvió a otorgar a un difunto y además el Cabildo que había otorgado la Presea, no presidió el acto.

Estos errores no se presentaron en la última ceremonia, que como estábamos en un teatro se realizó en dos actos; en el primero, en el del Ayuntamiento, el cabildo estaba donde siempre debería haber estado, presidiéndolo, se leyó el acuerdo por el que se otorgaba la Presea SJNA al nodo Zitácuaro de la UMSNH, se firmó el Libro de Honor y el Rector pronunció el discurso de agradecimiento, sin colocarse la venera de la Presea, y aunque esta se otorgó al Nodo por su labor en la creación de buenos profesionistas y hombres de bien, él no lo enfocó de esa manera, si no más bien como un honor para la Universidad, con motivo del centenario de su fundación y por el papel que desempeñaron ilustres nicolaitas en las primera etapas de la independencia. Se escuchó la porra nicolaita y terminó el primer acto.

Después del intermedio, literalmente se levantó el telón y apareció, en coreografía el recinto del Congreso Estatal. Un diputada leyó el decretó por el que se ordena la celebración de éste acto y donde curiosamente también se ordena el otorgamiento de otra presea, que según la prensa estatal ya no se entregara; una diputa leyó a su vez una síntesis de la historia de la instauración de la SJNA, de manera correcta y sucinta, como comentó el Dr. Guzmán, y finamente el diputado Pascual Sígala pronuncio el mensaje oficial.

¿Cómo vi la ceremonia? Bien. Aunque esto es cuestión de gustos. El “musculo político” lo mostraron el “gober” y el “presi” en el informe de éste último, se elimino la “pasarela de personalidades” y la presencia de acarreados. Mejor que a si sea, cuando más austeramente se venera a los héroes, siento que es de manera más sincera.

Ojala que para el próximo año se invite a las escuelas, ya que podemos fallar o acertar con el ceremonial, en lo que no podemos hacerlo es en inculcarles a los jóvenes zitacuarenses que nuestro orgullo primario es el ser descendientes de los soldados de la libertad.

Y si además de eso se es nicolaita, mejor imposible.

