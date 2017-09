Se Niega Silvano Aureoles a Pagar Adeudo a Empresarios Michoacanos

Morelia, Michoacán.- El gobierno de Silvano Aureoles Conejo se niega a pagar un adeudo por 50 millones de pesos que contrajo, en su mayoría, la actual administración, afirmaron los integrantes de la Asociación de Empresarios Michoacanos Unidos.

Denunciaron una serie de irregularidades que se han observado con las demandas que presentaron ante el Poder Judicial de la Federación el pasado 10 de agosto en contra del gobierno estatal.

Los empresarios que prestaron bienes y servicios al gobierno de Michoacán por un monto de 50 millones de pesos que no han sido liquidados y que en un 70 por ciento corresponden a un adeudo de la actual administración de Silvano Aureoles Conejo.

Señalaron que los juzgados federales a los que fueron turnadas las 18 demandas presentadas han emitido observaciones con las que desecharon al menos 9 de los expedientes.

En rueda de prensa, el representante de la asociación, Arturo Magaña Medina señaló que las observaciones hechas por los juzgados son parte de un proceso dilatorio, pues el gobierno silvanista, advierten, se niega a liquidar los adeudos.

“La información es que varias de esas demandas que en su momento fueron aceptadas, han sido constantemente observadas de algunos elementos que se nos hace muy raro, muy recurrente.

“Y las demandas que ya hemos logrado pasar que las aceptaron y que se han constituido los actuarios en varios lugares, en Casa de Gobierno, no han sido recibidos argumentando que ahí no es el lugar para recibirlos”, señaló Magaña Medina.

Y continuó: “Yo creo que es un adeudo que no quieren pagar porque no nos dan audiencia, no nos permiten estar con ellos, después ejercemos nuestro derecho a la demanda y no, hay procesos dilatorios y esto está siendo un viacrucis para nosotros”, lamentó el empresario.

Y es que la situación, ha derivado en el cierre de 20 empresas que ya han tenido que prescindir de al menos 200 empleados directos y mil indirectos.

