Hipotecan Alcaldes Veracruzanos sus Municipios por Hermano de Duarte

Veracruz.- Los alcaldes de San Andrés Tuxtla y el de Acayucan hipotecaron sus administraciones para quedar bien con el hermano del ex Gobernador, Cecil Duarte de Ochoa, quien se ostentaba como promotor y representante de la empresa Luminarias de Veracruz (Lumiver), que a últimas fechas ha sido señalada como compañía fantasma.

El Alcalde electo de San Andrés Tuxtla, para el periodo 2018-2021, Gustavo Pérez Garay, cuestionó públicamente al actual edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Rosendo Pelayo, por haber suscrito un contrato con la empresa Lumiver por 36 millones 900 mil pesos, sin haber llamado a licitación nacional.

Aafuera de las supuestas oficinas de Lumiver, dijo que, pese al monto, el alcalde actual “no hizo licitación directa, y yo quiero saber por qué, o a quién intentó beneficiar”.

Pérez Garay denunció que estando en el Congreso Local, en la pasada legislatura, se enteró del préstamo que pensaba sacar el actual edil para modernizar luminarias de la ciudad, que primariamente estaba proyectado por 300 millones de pesos, y pudo intervenir.

El Alcalde Manuel Rosendo Pelayo finalmente compró la deuda por 78 millones 368 mil pesos en un crédito simple con la firma Financiera Local, mismo que se signó el 25 de noviembre de 2016.

De ese recurso, acusó el edil electo, se emplearon 36 millones 900 mil pesos para pagar el contrato con Lumiver para la entrega y mantenimiento -por 15 años- de 5 mil 400 luminarias.

“Aunque sé que sólo se entregaron 3 mil 300, y muchas no sirve, ni se han reparado, porque la empresa no existe. Es una empresa fantasma, ya subimos al edificio a constatar, y no hay nada, ni la conocen. Me vine acercar acá para ver de qué se trataba esta empresa y acá me dicen que no existe” dijo.

