La Energía Rocanrolera Setentera de Ted Nugent

Por Julio Antonio Rojas Rodríguez

Zitácuaro, Michoacán.- No hay una década más añorada y rememorada como la de los 70. Toda la cultura de esa década prolífica como pocas, el arte, el cine y sobre todo la música se han revivido una y otra vez.

¿Qué amante del buen rock no desearía tener una maquina del tiempo y retroceder hasta los setenta para asistir a un concierto de The Led Zeppelin, Velvet Underground o de Ted Nugent?

Yo nací hacia finales de los 60, de lo que me siento particularmente orgulloso. Dentro del mundo musical rocanrolero, han existido grandes grupos, como ya hemos dado cuenta de varios en estas colaboraciones, aunque siempre en todos ellos sobresale uno, el cual se convierte en el líder del mismo, esa persona que al solo nombrarlo es en si mismo la referencia de todo el grupo.

La historia del buen rock y la buena música, no solo han existido buenos grupos, han habido, también, una gran cantidad de cantantes solistas, entre ellos tenemos al considerado padre de este ritmo, el famoso Elvis Preasley, y de ahí ha habido buenos intérpretes y compositores rocanroleros a o largo de su historia.

Recuerdo que cuando tenía entre doce y trece años, comencé a escuchar algunos cantantes solistas dentro del mundo del rock, entre ellos estaban Alice Cooper y Ted Nugent, dos de mis cantantes favoritos de aquella época.

Bueno, pues una de estas tardes que me encontraba navegando por la red en busca de unos datos para la tarea de mi hija, me topé con el video de una canción de los años setentas interpretada por Ted Nugent, era una canción y un cantante que, la verdad, tenía ya algo de tiempo que no había escuchado, fue entonces que se me ocurrió la idea de escribir algo sobre este gran cantante.

Quien en sus tiempos de juventud, bueno los que ahora estamos ya un poco grandecitos, no recuerda la canción La Tierra de las mil Danzas, una especie de himno rocanrolero de mediados de los setentas, una rola entre hard rock y metalera, cuando todavía no existía ese término para la música rock pesada, ero con toques comerciales.

Bueno, pues entremos en materia y conozcan, para los que no lo concen, algo sobre la vida musical de este rockero, Ted Nugent, nacido en el año de 1948 un 13 de diciembre, es un guitarrista estadounidense polifacético, pues su música esta entre el rock clásico, el hard rock y el heavy metal.

Su canción de más éxito probablemente haya sido «cat scratch fever», sus espectáculos en vivo siempre han sido poderosos y dinámicos. Theodore, como es su nombre de pila es un guitarrista originario de Detroit, Michigan. Originalmente saltó a la fama como el líder de Amboy Dukes.

Su estilo es esencialmente rockero, aunque su filosofía de vida resulta atípica y poco frecuente en el ámbito del rock, ya que es conocido por su apasionada defensa del uso de armas y su rotunda postura de abierto desprecio hacia las drogas y el alcohol. La mayor parte del año se dedica a la caza y a organizar safaris y a coordinar un campamento en el que adiestra a niños en la manipulación de armas, aspecto que ha resultado muy polémico en su trayectoria.

Al tocar la guitarra era duro y directo del estilo de Jimi Hendrix, Jimmy Page y los grandes guitarrista negros del rock y blues sureño, fusionado con el tradicional Country americano; habitualmente también se pueden apreciar en su música pronunciadas influencias del Soul.

Su vestuario y sonido rockero glamouroso dieron una de las bases al tan, posteriormente, popular en los años 80´s glam rock o Hard rock y soft metal, siendo Ted, juntamente con Eddie Van Halen y otros, uno de los precedentes de este estilo musical y cultural.

Se caracterizó por salir al escenario con pieles que recordaban a la vestimenta de un hombre de las cavernas; asimismo, sus discos incluían un característico trabajo de portada, apareciendo en uno de ellos con dos mástiles de guitarra fusionados en sus brazos («Scream Dream»), y en otro con el mástil de su guitarra transmutado en el cañón de una ametralladora («Weekend Warriors»).

A menudo su disco en vivo «Double Live Gonzo!», es considerado como la pieza básica de su discografía. Se trata de un ejemplo de los extensos álbumes en vivo que eran grabados en los 70 con gran aceptación comercial («Alive», de Kiss, «Live Bootleg» de Aerosmith); una de sus frases, pronunciada en un show en Nashville, hacía una referencia explícitamente sexual a las chicas de la localidad, y daría posteriormente el nombre a la moderna banda de rock Nashville Pussy.

Últimamente, porque todavía sigue vigente, tiene apariciones en guitar hero wold tour . Básicamente, su gran carrera la realizó en los años setentas y principios de los ochentas, por lo que en sus apariciones actuales suele interpretar sus éxitos de aquellos años, pues sigue con la misma energía en el escenario, a pesar de los años.

